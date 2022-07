Raquel Sánchez, ministra de Transportes "Esperamos que la gratuidad de los trenes eleve su uso hasta un 20%"

La nueva medida estrella del Gobierno es la gratuidad de los trenes de Cercanías y Media Distancia que comenzará a aplicarse el 1 de septiembre. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, quien tuvo que enfrentarse hace solo unos meses a la mayor huelga vivida por los transportistas por los altos precios de los carburantes, defiende una decisión que permitirá al Ejecutivo demostrar que la clase media se beneficia más de las ayudas.

¿La bonificación total es consecuencia de que el Gobierno prevé que el petróleo va a seguir muy caro y es la forma para optar por el transporte público?

En un escenario como el actual, que está sujeto a tantas incertidumbres, la motivación de esta medida es el de intentar ayudar a las clases medias y trabajadoras. Esperemos que tenga un efecto añadido, que es el de atraer a más usuarios al transporte público. Sin las medidas tomadas, la inflación sería tres puntos y medio superior a la actual.

¿Cuánta gente se beneficiará de la gratuidad de los trenes?

Aproximadamente puede beneficiar a unos 75 millones de viajes teniendo en cuenta la demanda del año 2019. Quizá se produce un aumento de la demanda por el mayor atractivo que va a tener esa gratuidad. Ojalá sea así porque además tenemos margen para dar respuesta a ese aumento de demanda. Estamos en unos niveles de demanda que se sitúan en torno al 80% de lo que teníamos antes de la covid y pensamos que esta medida puede inducir a una demanda añadida de un 15% o un 20%.

¿Cómo se benefician aquellos territorios donde no se usa tanto la red de Cercanías?

Ahí entra en juego ese conocimiento de cada territorio que tienen tanto los ayuntamientos como las comunidades. Tienen la posibilidad de incrementar la bonificación inicial del Estado del 30% en abonos de transporte colectivo terrestre de competencia autonómica o local, hasta el 100%. En cualquier caso, se va ayudar a las economías domésticas. Hemos hecho algunos cálculos que indican que un ciudadano se puede ahorrar en torno a 250 o 300 euros en los próximos tres meses.

¿Saben hasta dónde van a llevar las comunidades la ayuda?

Cataluña va a ampliarla hasta el 50%. En esos días están analizando cada uno su situación e irán notificando o bien haciendo público su decisión.

¿Ha dado un giro político el Gobierno con estas últimas propuestas de esta semana?

Hemos demostrado en todo momento y en todas las crisis que hemos tenido que afrontar que es un Gobierno comprometido con los más vulnerables, pero también con las clases medias y trabajadoras. Al aprobar el primer decreto anticrisis dijimos que tenía una vigencia de tres meses porque queríamos monitorizar la situación, ir evaluando la evolución de la economía, de los precios, cuál es el impacto de la crisis... Y yo creo que ahora tocaba adoptar nuevas medidas.

En materia de vivienda, el bono joven estaba previsto que se pudiera pedir a partir de julio, pero en casi ninguna comunidad se puede solicitar aún. ¿Por qué se está retrasando?

Las convocatorias las tienen que realizar las comunidades. Desde abril podían publicarlas y hay cuatro (Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias y Galicia) que ya lo han hecho. Entendemos que en las próximas semanas el resto lo hará porque sabemos que las están acabando. En cualquier caso, esas subvenciones tienen efectos desde el 1 de enero.

¿La limitación del 2% de la subida de los alquileres puede provocar que suban los precios porque haya menos oferta?

Intentamos enviar un mensaje de que estamos pasando unos momentos muy complicados y que todo el mundo tiene que hacerse cargo de ello. Es una medida que no desequilibra el mercado inmobiliario. No, no tiene porque tener ese impacto tan negativo en el mercado del alquiler.

¿Cómo se puede reactivar el turismo con el colapso de aeropuertos que hay en Europa?

Tenemos datos que apuntan a un verano muy positivo y los problemas se están dando en aeropuertos europeos, pero Aena está actuando de una manera muy solvente en España. Hay que poner en valor que gracias a los ERTE no nos hemos visto abocados a una situación de falta de personal como en otros países. España está preparada y está respondiendo a estas incidencias.

Aún no se han recuperado todas las frecuencias de AVE y los precios ya se han disparado...

Conocemos esas quejas de los usuarios. Hemos pasado unos años muy duros y estamos haciendo un trabajo muy importante por recuperar las frecuencias, en algunos territorios ya se ha conseguido el 100%. En cuanto al sistema de la fijación de precios, si el ciudadano anticipa la compra se puede ver beneficiado por descuentos muy interesantes. Hay que cambiar el hábito en la adquisición.

El Ministerio de Transportes anunció este jueves un acuerdo con los transportistas para garantizar que no trabajen a pérdidas, como pedían desde marzo. ¿Este acuerdo cumple con los compromisos adquiridos?

Además de las ayudas directas, otro de nuestros compromisos era la adopción de un texto como proyecto de ley para aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria, a fin de garantizar que los transportistas puedan trabajar por un precio justo. No solo cumplimos nuestro compromiso, sino que vamos a ir más allá porque creemos que esta medida no puede esperar. Por ello vamos a tramitarla de forma urgente para su próxima aprobación en Consejo de Ministros antes del 2 de agosto (luego irá al Parlamento)..

Entonces, ¿descartan futuras movilizaciones del sector?

La principal demanda que formuló la Plataforma consistía precisamente en asegurar que se trabajara a un precio justo y no a pérdidas. Y eso es precisamente lo que hemos culminado en este acuerdo. Entendemos que con el proyecto de ley se satisfacen esas demandas y esas expectativas y que, por lo tanto, vamos a tener ciertamente asegurada esa paz social con el sector del transporte que es tan importante.

El Corredor del Mediterráneo es una de las infraestructuras que acumulan más retrasos a pesar de la petición de las diferentes comunidades por acelerarlo. ¿Qué previsiones hay?

Me gustaría poner en valor todo lo que se ha hecho en estos últimos años. Desde el año 2018 hemos puesto en servicio 233 kilómetros más del Corredor. Estamos actuando en todos los tramos y en todos los territorios por los que discurre. Tenemos un objetivo más a corto plazo para que en el año 2026 la alta velocidad entre Almería y la frontera francesa esté finalizada. Yo creo que que es muy importante tanto los fondos europeos, que prevén inversión en el Corredor Mediterráneo, como los Presupuestos Generales del Estado que este año destinan 1.700 millones de euros al corredor Mediterráneo, sin dejar tampoco de lado el Corredor Atlántico, que para nosotros también es igual de importante. Creo que a veces hay comunidades autónomas que se instalan en la queja continua de que no avanza, cuando la realidad es que sí lo hace. Lo que pasa que cuando hablamos de infraestructuras, llevan un tiempo, una complejidad en la ejecución. Desde 2018 hemos puesto en servicio 233 kilómetros.