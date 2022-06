Bajada del IVA en la luz: "El 5% es un alivio muy pequeño en la factura"

El Gobierno sigue aprobando medidas para controlar la escalada del precio de la electricidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto sobre la mesa una nueva rebaja de impuestos, esta vez solo del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que pasará del 10% al 5%. Los expertos advierten por qué no se notará mucho en los hogares y desde las asociaciones de consumidores se pide avanzar hacia subidas fiscales a las eléctricas.

"El 5% es un alivio muy pequeño en la factura de la luz", ha considerado José María Yusta, profesor de la Universidad de Zaragoza y experto en mercados energéticos. La medida, que debe concretarse esta semana, llega en un momento en el que el precio de la electricidad en el mercado mayorista empieza a bajar. Este jueves se paga a 149,86 euros por megavatio hora (MWh), pero al sumarle la compensación por el tope del gas, que en algunas horas supone otro tanto hace que para los consumidores con precios referenciados al de mercado este sea "elevadísimo", ha reconocido, en referencia a quienes pagan la tarifa regulada o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).

En cuanto al impacto que esta medida pueda tener en una factura mensual, la comercializadora Selectra apunta que teniendo en cuenta el consumo y potencia contratada de una familia media y el precio medio de mayo, el recibo sería de 99,75 euros, frente a los 101,35 euros que costaría con el IVA al 10%, es decir, un ahorro del 4,55%. El Gobierno ya suspendió del gravamen de la Producción de la Energía Eléctrica y redujo al 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad, que también se incluyen en la factura.

Precios elevados también en verano

El mecanismo para topar el precio del gas no está dando los resultados que se esperaban. En su primera semana lo que se han visto han sido subidas. Yusta ha recordado que cuando se puso en marcha el mercado de futuros marcaba un precio de 140 euros/MWh para el tercer trimestre, el que empezará en julio. "En este momento ha recuperado los 165 euros", ha advertido. Esto supone se está descontando "que no es tan bajo como preveía el Gobierno y vamos a tener precios elevados durante el verano".

El año pasado se produjo una 'fuga' de clientes de la tarifa regulada al mercado libre, la otra opción para contratar la electricidad, en busca de precios fijos mensuales, que no dependieran de los vaivenes del mercado. Yusta advierte de que en los nuevos contratos a precio fijo, que normalmente tienen una duración de un año, "también se va a repercutir el mecanismo de compensación al gas y al final va a acabar afectando a todos los consumidores, los que están indexados al mercado con tarifa PVPC y aquellos a los que les toque renovar o renegociar su contrato".

Desde las asociaciones de consumidores vienen recordando que solo si se tiene contratada la tarifa PVPC se puede acceder al bono social, el descuento sobre la factura para colectivos vulnerables. Además de la rebaja en la factura, que puede haber quedado absorbida por los incrementos de precio, haber contratado esta tarifa les otorga más derechos en el caso de no poder pagar la factura. "Con ese trasvase se han asegurado que las consecuencias de las subidas perdurarán en el tiempo", ha afirmado José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (Ucaragón), sobre el movimiento de clientes del mercado regulado al libre, con tarifas en las que ya se había recogido parte de la subida de precios.

Subir impuestos a las eléctricas

Oliván ha insistido en que además de medidas como la bajada de impuestos, se vaya por la vía de subirlos a las compañías eléctricas. De momento, sobre la reducción del IVA al 5% espera a ver "exactamente cómo queda cuando se publique". Ha pedido que se "moderen los beneficios de las eléctricas, porque si no lo único que hacemos es que los consumidores no pagamos o menos, es a costa de que haya menos dinero público" ha advertido. Aunque ha reconocido que la subida de precios deja margen al Gobierno. En este sentido, ha apuntado que "el margen de beneficio de las compañías aumentó un 22% el año pasado" y sigue "disparado" este primer trimestre. "Deberían escandalizarnos sus beneficios", señaló, teniendo en cuenta de que se trata de la electricidad, que es "un bien básico".

"El Gobierno no está entrando en el meollo y tiene que ser más valiente porque si no no va a conseguir bajar los precios"

Desde compañías del sector como la comercializadora Selectra, que vende energía en el mercado libre, esperan también a conocer los detalles del anuncio, pero han reconocido que "puede ser que esta rebaja del IVA se neutralice con los precios", como ocurrió con la anterior. A este tipo de agentes del mercado los precios elevados han puesto en peligro su rentabilidad porque compran la energía a las grandes eléctricas que cuentan con generación y cobran de los clientes cada mes o dos meses. Entre los factores que afectan a los precios elevados de estos meses ha apuntado a que "el gas está teniendo un peso fundamental por la ausencia de viento y agua y, sobre todo, por la ola de calor que aumentó la semana pasada la demanda".

Desde la compañía se ha augurado que puede seguir habiendo "facturas altas" este verano, con el consumo de algunos de los electrodomésticos que más luz gastan en casa como la nevera o el aire acondicionado. Pese a ello, ha esperado "que no sea como la semana pasada con la ola de calor, que se reduzca un poco y vaya a picos".

Oliván ha insistido en que el Gobierno "no está entrando en el meollo" y "tiene que ser más valiente porque si no no va a conseguir bajar los precios". Ha confiado en que las subidas de precios "van a tocar techo pasado el verano", una época en la que aumenta el consumo y con él la espiral de precios ahora azuzada por la energía. Con la inflación por encima del 8%, ha advertido de que "los precios de los alimentos no pueden seguir subiendo más". Ha esperado que aunque no se abarate la cesta de la compra y las facturas, "se frenen", aunque después de estos últimos años de acontecimientos impredecibles, ha confesado que es consciente de que "puede pasar de todo".