La dirección de Stellantis alerta a los sindicatos del elevado absentismo en Figueruelas

La dirección de la planta de Opel España en Figueruelas, del grupo Stellantis, ha comunicado a los sindicatos de la factoría su preocupación por la elevada tasa de absentismo en la empresa, "un problema que no deja de acrecentarse en los últimos años, hasta dificultar de forma importante la operatividad de la planta".

La compañía indicó que la tasa de absentismo general, considerados todos los conceptos, está por encima del 10%, un nivel que "jamás hemos tenido en 40 años de actividad" y que es, además, superior al resto de empresas de automoción en España y al de las otras factorías del grupo Stellantis en el país, la de Vigo y la de Villaverde (Madrid). "Si nos resignamos a que esto es así, y no se puede cambiar, este problema solo va a aumentar", recoge una nota de la dirección de Opel España. "Lo que está ocurriendo en los últimos años no tiene ningún sentido, ni estadístico ni organizativo, cuando en paralelo estamos reduciendo año a año la edad promedio de la plantilla", añade.

"Hay casos de empleados con más de 3.000 días de baja acumulados, otros en situación de baja durante el 79% de su vida profesional"

"Tenemos casos de empleados con hasta 99 procesos de baja. También hay casos de empleados con más de 3.000 días de baja acumulados, otros en situación de baja durante el 79% de su vida profesional", precisa la compañía antes de subrayar que "empleados contratados recientemente acumulan muchos procesos de bajas cortas" y que "no son casos aislados, sino cada vez más frecuentes".

En estas circunstancias, apunta la dirección de la empresa de Figueruelas, "la planta es inmanejable", ya que "provoca problemas en los equipos, falta de disponibilidad de coordinadores, restricción de rotaciones, transferencias entre áreas". A continuación, señala que "el coste del absentismo lo sufre la compañía... y los empleados que acuden a trabajar".

El comunicado de la dirección no ha caído muy bien entre los sindicatos. UGT, la central mayoritaria, señala en una nota que "no sale de su asombro" con un mensaje de la empresa que -indica- "nunca debe llegar a producirse". "Lo primero que debería demostrar la dirección es respeto por los profesionales de la medicina que son quienes dan la baja médica, que no tienen ningún tipo de interés en perjudicar a nadie y que toman las decisiones en virtud de un diagnóstico contrastado". La empresa, añade, "en lugar de cuestionarlo, lo que debería hacer es todo lo contrario, defender la salud y el bienestar de los trabajadores y de las trabajadoras que tiene bajo su cargo".

UGT admite que la edad media de la plantilla es elevada, pero reseña que "el desgaste físico en las líneas de montaje supera con mucho el que teníamos hace unos años". Y se pregunta: "¿Dónde queda el departamento de ergonomía?". CC. OO. no dio su opinión a este diario porque no quiere discutir este asunto públicamente.