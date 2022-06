Acciona y la china Envision instalarán una gigafactoría de baterías en Extremadura

Acciona Energía ha negociado con Envision, una de las principales empresas energéticas y tecnológicas del mundo, con sede en China, el desarrollo de un proyecto en España para la fabricación de baterías y minería del litio, concretamente en Navalmoral de la Mata (Extremadura). Una gigafactoría que será proveedora de vehículos eléctricos que, según publicó este jueves el diario 'Hoy Extremadura', conllevará una inversión de 2.500 millones de euros y creará 3.000 empleos directos y hasta 12.000 indirectos.

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ya anunció en la última junta de accionistas de la compañía, celebrada a principios de abril, que se encontraba en conversaciones "avanzadas" con una empresa china para instalar una fábrica de baterías en España. "Estamos en conversaciones avanzadas con una de las principales empresas energético-tecnológicas del mundo para impulsar un proyecto revolucionario en España de fabricación de baterías y minería de litio", adelantó frente a los accionistas de Acciona.

Según la información publicada, este proyecto concurre al Perte (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) del Vehículo Eléctrico y Conectado, cuya fecha límite para presentar iniciativas vence hoy.

A diferencia de la gigafactoría de baterías del grupo Volkswagen, que se hará finalmente en Sagunto (Valencia), Aragón no concurría como candidata a la anunciada ahora para Extremadura. Desde el Departamento de Economía del Ejecutivo aragonés se indicó que desconocían el proyecto liderado por Acciona y la firma china Envision y no se facilitó información de contactos para conseguir que iniciativas similares puedan llegar a la Comunidad, ya que no se habla de lo que no esté cerrado.

El Gobierno que preside Javier Lambán sufrió un grave varapalo el pasado mes de febrero cuando Volkswagen anunció que su gigafactoría ser haría en Sagunto y no en Zuera (Zaragoza), como aspiraba la DGA.