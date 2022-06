El perfil del parado en Aragón: mujer de más de 30 años y del sector servicios

Beatriz Hernández estudió un grado de FP de Puericultura pero su vida laboral la ha desarrollado como carretillera. A sus 56 años esta zaragozana mira todas las mañanas las ofertas de empleo del Inaem, consulta Linkedin y alguna página web de colocaciones. Su búsqueda de empleo comenzó a finales del año pasado cuando la compañía del sector industrial en la que trabajaba cerró por sorpresa, dejando en la calle a toda la plantilla, formada por un buen número de mujeres. "Llevaba casi 18 años en la empresa. Me imaginaba que terminaría allí mi vida laboral", confiesa. El anuncio del cierre fue "muy repentino", lamenta. "Ni por asomo me imaginaba que de la noche a la mañana nos fuéramos a la calle todos", asegura. En Aragón, el desempleo sigue cebándose más con las mujeres, pese a que en mayo se registraron buenos datos de creación de puestos de trabajo.

Lleva medio año mirando anuncios y es consciente de que su edad "no ayuda mucho". Eso no le hace perder las ganas de reciclarse como ya lo hizo cuando tras casarse a los 20 años y dejar su trabajo en una fábrica de calzado para criar a sus dos hijos volvió al mercado laboral y se sacó el carnet de carretillera.

Ahora ha hecho un curso de gestión de sistemas de almacenes y asiste a otro de grabadora de datos. "En la empresa hacía envíos y devoluciones. Me encargaba de coger las piezas, de enviarlas a los proveedores si no estaban bien, hablaba con la gente de calidad cuando traían piezas para revisar", cuenta sobre sus funciones más allá de conducir una carretilla. Espera que con las prácticas del último curso tenga la oportunidad de volver a trabajar. Hasta ahora las ofertas que le han llegado "son de media jornada y yo quiero entera porque dependo de mi", cuenta, ya que está separada y sus hijos ya son mayores.

El empleo se recupera

El empleo continúa recuperándose y se habría llegado a cifras previas a la pandemia de covid-19 en número de afiliados a la Seguridad Social. En Aragón, 2.382 personas encontraron trabajo en mayo, lo que supone un descenso del 3,89%, según los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Pese a ello, sigue habiendo 58.928 aragoneses que no han tenido la misma suerte y empleos que se quedan sin cubrir por falta de profesionales en sectores como la hostelería, la construcción o el transporte.

Dentro del colectivo de desempleados, el perfil que más se repite es el de una mujer de más de 30 años que busca trabajo en el sector servicios. En mayo, el paro ha bajado en la comunidad entre los hombres "casi el triple que entre las mujeres (-6,36% y -2,22% respectivamente) y ellas siguen constituyendo prácticamente el 60% del total de parados", han destacado desde el sindicato UGT-Aragón.

Desde CC. OO. Aragón, Carmelo Asensio, responsable de Empleo, ha apuntado que "ha habido un descenso del paro muy potente en agricultura e industria que están muy masculinizados". En el sector servicios, con más empleo femenino como comercio, cuidados o limpieza, no se ha creado tanto empleo. Además, la tasa de actividad femenina es más baja.

La edad también es otro factor a tener en cuenta a la hora de salir a buscar trabajo. "El paro baja casi el doble entre los menores de 25 que entre los mayores", han señalado en el balance de los datos del paro de UGT. "Ser mujer y parado de larga duración significa que tienes muy pocas posibilidades de encontrar un empleo, incluso para personas con experiencia y titulaciones académicas", ha afirmado Asensio, desde CC. OO. Se considera "larga duración" cuando se supera un año. "La edad es un hándicap para muchas empresas", ha añadido, lo que considera "absurdo" porque se trata de trabajadores con un rendimiento más alto porque son personas experimentadas.

Por sectores, UGT destaca que la agricultura ha tirado del empleo en mayo, con el inicio de las contrataciones para las campañas en el campo. Uno de cada cuatro parados del sector agrícola en abril ha dejado de serlo al mes siguiente. De ahí que desde UGT consideren que la mejoría ha sido "estacional". En la comparación con el año pasado, los sectores con mayor crecimiento interanual "son los que más sufrieron la crisis covid, con la hostelería y el ocio a la cabeza, seguidos por la educación, los servicios a las empresas y la información y comunicaciones".

En las nuevas contrataciones baja la temporalidad. En Aragón, la proporción de contratos indefinidos sobre el total es muy similar a la española, del 44,07% en mayo, quintuplicando casi el dato de 2021, que fue del 9,12%, apunta UGT. Desde la patronal CEOE Aragón han apuntado que "habrá que revisar en los próximos meses, con los datos de horas trabajadas estimadas, si realmente los datos de paro y las nuevas figuras de contratación suponen un impulso del mercado laboral". Asensio cree que hasta final de año no se podrá tener la "foto" del impacto de la reforma, pero, de momento, en las nuevas contrataciones el 44% son estables, frente al 9% de hace un año.

En el mercado laboral se siguen produciendo también problemas para encontrar profesionales en determinados puestos, pese a haber personas que no encuentran empleo. "La formación es la clave", ha señalado Herminia Lombarte, delegada de Adecco en Aragón. La ETT ha notado que la contratación se anima, pero sigue habiendo problemas para encontrar profesionales en tecnologías de la información (IT), en el sector sociosanitario y "en la parte de perfiles de producción porque no hay cantera para determinadas profesiones porque mucha gente no opta a esas profesiones o no hay suficientes centros para formarse", ha señalado.

Desde Randstad, Esperanza Ruenz, team leader professionals en Aragón, ha detallado que faltan perfiles Stem (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y "hay escasez en perfiles con formación en FP, como soldadura, neumática o robótica". A los desempleados les falta para encajar en las ofertas "principalmente conocimientos técnicos, necesarios para poder desarrollar el trabajo. También son muy valoradas una actitud positiva, motivación y cierta experiencia en el sector", ha añadido.

Fuga en la hostelería

La pandemia ha dejado las bolsas de empleo de la Sanidad a cero, pero también la de la hostelería, que no encuentra camareros. "Estamos haciendo formaciones específicas porque la pandemia hizo que esta gente se fuera a otros perfiles y cuando les llamas te dicen que ahora están de mozo de almacén, comercial…", ha indicado. "Tenemos que hacer estas ofertas más atractivas", ha planteado, en alusión a las condiciones económicas para compensar de alguna manera que los horarios son "más sacrificados" ya que "cuando más trabajo se tiene son los fines de semana".

Del total de parados, "casi 25.000 no tienen ningún tipo de prestación" por haber agotado ya las que les correspondía. De los 36.957 que tenían, la prestación media es de 895 euros.

Del lado de las amenazas del mercado de empleo la inflación es la que más problemas está causando estos meses. UGT pide "incrementos salariales razonables" y la inclusión de cláusulas de revisión. Por su parte, la patronal CEOE plantea la necesidad de "abordar con urgencia una revisión fiscal que reduzca las cargas sobre empresas y ciudadanos" ya que el encarecimiento de muchos bienes, servicios y recursos "está redundando en mayores ingresos públicos vía impuestos".