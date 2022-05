Los sindicatos de Opel en Zaragoza valoran el Perte pero temen la pérdida de volumen de producción

«Todo lo que sean inversiones en la planta y que sirva para mantener empleo será bienvenido», resumió ayer Rubén Alonso, presidente del comité de empresa de la fábrica de Opel España en Figueruelas, del grupo Stellantis, al valorar la propuesta presentada por la compañía al Ministerio de Industria para acceder a ayudas europeas del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado. Una propuesta que, según reveló la multinacional el pasado sábado, conlleva inversiones de 223 millones de euros que serán determinantes para la llegada de nuevos modelos eléctricos –previsiblemente dos – a la factoría, tal y como anunció por primera vez.

Los representantes sindicales fueron citados hace unos días por la dirección de la factoría zaragozana para hoy para informarles del proyecto presentado a Industria, si bien ya el sábado recibieron la nota de prensa con algunos de los detalles del mismo, a la vez que los medios de comunicación. «No sé si nos contarán mucho más, pero tenemos muchísimas dudas», apuntó ayer Chema Fernando, secretario de la sección sindical de CC. OO. en la planta. «Sabemos que vendrán más coches eléctricos pero no cuáles y nosotros queremos que se mantengan las dos líneas de producción», indicó.

Fernando reconoció que el planteamiento ofrecido para el Perte (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) «va en la dirección adecuada», pero consideró que «quedan incógnitas por despejar» porque no se sabe si la llegada de nuevos coches eléctricos –se prevé que sean las versiones a baterías del Peugeot 208 y del Lancia Ypsilon, aunque Stellantis no lo ha confirmado– compensaría la pérdida de producción que hoy aportan el Opel Crossland y el Citroën C3 Aircross si estos dos modelos se dejan de fabricar aquí. «Está bien que lleguen modelos eléctricos, y si producimos 500.000 vehículos al año en total estaría bien, pero si al final son 200.000, ya no está tan bien», señaló Fernando.

En la misma línea se expresó José Juan Arcéiz, secretario general de FICA UGT Aragón y expresidente del comité de la factoría de Figueruelas. Tras valorar el contenido del Perte, dijo que cree que las inversiones «no son suficientes para mantener todo el empleo actual», que ronda los 5.500 trabajadores. Los vehículos eléctricos, precisó, no se están vendiendo como los de combustión interna, entre otras razones por sus elevados precios y por el cambio de mentalidad de la gente (los jóvenes apuestan por otras formas de movilidad y compran menos coches), por lo que el número de puestos de trabajo que necesitan las fábricas será menor al actual. «Como sindicato, UGT ha hecho estudios que dicen que en el sector del automóvil se pueden perder en España y en Europa entre un 25% y un 35%», dijo Arcéiz.

Este veterano dirigente sindical hizo hincapié en que la estrategia de Stellantis pasa por un futuro exclusivamente con vehículos eléctricos, como demuestra el hecho de que todas las plataformas que prepara para los próximos años son para coches que funcionarán con baterías. «Veo el futuro complicado y como sindicato nos preocupa el empleo», incidó Arcéiz.

En la nota de prensa en la que informa de la propuesta al Perte de su planta de Zaragoza (de 223 millones de euros) y de la de las factorías de Vigo y Madrid (de 43 millones), Stellantis subraya que la electrificación es una de sus «grandes prioridades» en los próximos años. Actualmente, destaca, es «el único constructor que produce turismos 100% eléctricos en todas sus plantas españolas:el Citröen e-C4 en Madrid, el Opel Corsa-e en la de Figueruelas y el Peugeot e-2008, con los comerciales Peugeot e-Partner/e-Rifter, Citröen e-Berlingo/e-Berlingo VAN y Opel Combo-e Life/Combo e-Cargo, en el centro de Vigo.

Cualificada presencia aragonesa en el plan de 223 millones

El proyecto Tesis de Stellantis que lidera la planta de Opel España en Figueruelas presentado al Ministerio de Industria y que incluye inversiones por 223 millones de euros cuenta con empresas y centros tecnológicos aragoneses de muy elevada cualificación. De los 23 socios que acompañan al fabricante en este Perte el 88% son pymes y entidades ubicadas en seis comunidades autónomas y un 46% de ellas –diez en total– tienen su sede en Zaragoza.

«Nosotros participamos en dos campos, uno relacionado con el área de prensas de la fábrica de Stellantis y otro con la calidad», explicó ayer Javier Orús, director general de Predict Land, firma zaragozana especializada en big data. «En prensas se intentará mejorar el proceso de producción con herramientas de inteligencia artificial que ayuden a ganar en eficiencia y a minimizar residuos», señaló, mientras que en calidad la idea es que «mediante inteligencia artificial podamos maximizar la calidad de los vehículos».

En la iniciativa de Stellantis está también Asai, especializada en proyectos llave en mano de automatización para todo tipode industrias que lleva trabajando para la planta de Figueruelas desde hace más de 20 años y que en este caso también aportará su experiencia en la utilización de inteligencia artificial.

Asimismo, participan en el proyecto Tesis otras empresas o centros que forman parte del Clúster de la Automoción de Aragón (CAAR), entre ellos Enganches Aragón y otras firmas vecinas en el polígono Malpica como Comercial Edizar (Converzar), que trabaja en automoción y otros sectores, y Umec, especializada desde los años 90 en mecanizado de alta precisión y fabricación de piezas. Socias del CAAR son también Thermolympic, una empresa de Utebo con larga experiencia en el campo de la transformación de termoplásticos, así como en el diseño y construcción de moldes, y el Instituto Tecnológico de Aragón (Itainnova), que –como Asai– también está presente en el Perte presentado por Seat y Volkwagen.

Completan el listado de empresas aragonesas en el proyecto Tesis Atria Innovation, de ‘ingeniería forense’; Imdeam, que ofrece varios servicios industriales desde su planta de Empresarium, y J3D Vision, ‘spin off’ de la Universidad de Zaragoza que ya trabajó con la planta de Opel España en un proyecto para detectar defectos de pintura en sus vehículos.