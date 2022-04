Multas a algunos transportistas huelguistas tras las marchas en Zaragoza: "Nos están acribillando"

"Comportarse indebidamente en la circulación entorpeciendo la misma, causando perjuicios y molestias innecesarias", "circular en caravana con más vehículos, a una velocidad reducida, entorpeciendo al resto de usuarios" y "emplear señales acústicas sin motivo reglamentariamente admitido". Estos son parte de los motivos que aparecen en las multas que han ido llegando a algunos transportistas aragoneses que participaron en las marchas de las últimas dos semanas de marzo convocadas por la Plataforma en defensa del transporte dentro de una protesta a nivel nacional.

El pasado 14 de marzo comenzó un paro en el sector del transporte, dentro de los colectivos de autónomos, que incluyó varias jornadas de marchas con las cabezas tractoras de los vehículos por varios recorridos, que llegaron a cruzar el centro de Zaragoza. Estas se convocaron en la capital aragonesa cuando se cumplió una semana de protestas, y se desarrollaron sin incidentes, aunque con algunas afecciones al tráfico por el volumen de participantes, que llegó a rondar el centenar en alguna convocatoria.

Los manifestantes recorrieron al volante de sus camiones polígonos del entorno de la ciudad y las circunvalaciones, salvo determinadas jornadas como el domingo 20 de marzo, que llegaron al paseo de Echegaray y Caballero; el lunes 21, que entraron en el centro de la ciudad, y el miércoles 23, que se dirigieron a la factoría de Opel Stellantis en Figueruelas y cruzaron el barrio rural de Casetas. El paro se prolongó 20 días y se desconvocó tras los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Transporte, y haber sido recibida por la ministra, Raquel Sánchez, la plataforma que había convocado las marchas en varias ciudades españolas.

Sanciones de 80 euros

Desde el final de la protesta, e incluso unos días antes, ha habido camioneros que han recibido multas desde la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza. Los importes no son elevados ni suponen la pérdida de puntos, por lo que algunos han preferido no quejarse y pagar aprovechando el descuento por pronto pago del 50%, pero han causado sorpresa. En muchos casos la sanción es de 80 euros, que se queda en 40 con la rebaja. En estos días siguen viendo a través de la aplicación móvil de la Dirección General de Tráfico (DGT) que tienen notificaciones pendientes y esperan que les lleguen en papel para plantearse si las recurren a través de la plataforma de camioneros.

"Lo veo injusto. Lo que más rabia me da es que no nos dijeron entonces que nos iban a denunciar"

"No me esperaba esto. No entiendo nada", confiesa Emilio Seco, quien ha hecho de portavoz en Zaragoza de la citada plataforma. Él no ha recibido ninguna, pero teme que sea de los siguientes, y recoge estos días las quejas de sus compañeros de huelga. "Lo veo injusto. Lo que más rabia me da es que no nos dijeron entonces que nos iban a denunciar", explica. En algunos de los avisos de sanción se especifica que la multa no se notificó en su momento porque los agentes no pudieron detener el vehículo para comunicárselo, al estar ellos regulando el tráfico.

Seco recuerda que "las marchas fueron todas controladas". En los recorridos fuera de ciudad iban 'escoltados' por la Guardia Civil, que acudía desde el inicio de la protesta en la Ciudad del Transporte, y también se sumaba la Policía Local en zona urbana.

Uno de sus compañeros multados critica que están "acribillados a multas en Zaragoza", porque algunos como él han recibido dos, de diferentes días y asegura que se han enviado hasta "del mismo día". Entre sus compañeros hay quien, más pesimista, ya temía al final de alguna marcha que tras los aplausos llegaran las multas, pero él asegura que "no nos lo esperábamos".

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.