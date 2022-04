Carmelo González: "El precio del carburante ha hecho que esta situación explote"

¿Es el acuerdo con el Gobierno la solución a los problemas del sector de transporte o solo un paso para poder cerrar el conflicto?

No quiero entrar en lo acordado la noche del 24 al 25 de marzo. Es un ‘más a más’ de lo que se aprobó ya en diciembre y que el Gobierno publicó el pasado 2 de marzo. Es un sumatorio y en ambos casos no es suficiente para resolver los problemas del sector. Son pasos que se van dando hacia la búsqueda de soluciones a problemas históricos como el de las horas para la carga y descarga o el ajuste de tarifas.

Que el Gobierno fije un mínimo para el precio del transporte es lo que ha reivindicado la Plataforma que convocó el paro. ¿Lo ve factible?

No quiero dedicarle mucho tiempo a las reivindicaciones de la Plataforma, pero la inmensa mayoría, por no decir el 100% de los puntos que piden, están recogidos en los diferentes acuerdos a los que ha llegado el Comité Nacional del Transporte por Carretera con el Gobierno. En cuanto a la situación de paro, su reivindicación que asegura que tiene que haber un real decreto que prohíba trabajar a pérdidas o por debajo de costes ya queda recogida en los acuerdos de la noche del 24 de marzo. El compromiso de tener en julio un borrador de ley que pueda servir para regular el sector en la medida que se pueda. Entendemos que no es una inmediatez que pueda hacerse en dos #días.

¿Es la subcontratación que existe en el sector y la diferencia de márgenes el problema?

De márgenes no voy a hablar. Se han dicho muchas cifras. En algunas no estoy de acuerdo y otras habría que analizarlas. Probablemente sea un problema endémico del transporte en España la atomización que tiene y que no existe en Europa. Algo que no es mejor ni peor, pero que nos hace tener menos capacidad de comercialización e intermediación y algo en lo que todos nos tenemos que poner a trabajar y digo no solo transportistas sino Administración y nuestros clientes, es decir, las fábricas.

¿Se podría fijar un mínimo para que al pequeño transportista le quede algo de beneficio?

Tarifas mínimas son imposibles. Lo prohíbe Europa y la Comisión española del Mercado de la Competencia. No es posible fijar tarifas mínimas porque todos los transportistas, pequeños, medianos y grandes, quisiéramos trabajar no a pérdidas. El objetivo puede ser loable, pero hay que poner los pies en la tierra. Por legislación no puede ser, así que avancemos en buscar soluciones si no totales, parciales.

¿Habría parado el transporte si el carburante no hubiera alcanzado este altísimo precio?

El precio ha sido el caldo de cultivo para que esta situación explote. No ha explotado con el precio elevadísimo de la electricidad. No sabemos por qué, pero sí con el carburante, que ha llegado a la cadena más débil de la estructura o las empresas menos potentes en lo económico. Tener que estar trabajando con costes del gasóleo inasumibles ha hecho que reviente la situación y reviente para todos.

¿Qué garantías hay con el acuerdo alcanzado de no estar en las mismas en tres meses?

El acuerdo que se alcanzó con el Gobierno es que si el 30 de junio seguíamos en la misma situación de precios, se prolongarían las medidas acordadas. Ojalá no sea así porque aún con todo, es muy complicado trabajar a 1,80 euros o 1,60 el precio del litro. Y por mucho que se aplique uno de los puntos del acuerdo de diciembre, que es la indexación del coste de combustible a las tarifas, llegará un momento -y en marzo el IPC adelantado ya es del 9,8%- que la elevada inflación nos esté abocado a situaciones muy complejas para el país.

¿Hasta que punto la competencia desleal rema en contra de la regulación del sector?

También está contemplado en el acuerdo que la Inspección del Ministerio de Transporte actúe. Se le va a dotar de más medios para que se inspeccione a empresas deslocalizadas, empresas buzón o falsas cooperativas que suponen una competencia desleal. El Ministerio está actuando, de hecho en Aragón han actuado con alguna cooperativa y de lo que se trata es de que vayan acotando esas acciones alegales de forma que la competencia se iguale y vayamos todo el mundo operando en las mismas condiciones, aunque no sea exactamente igual porque cada estructura de empresa es distinta. No tiene la misma una con 50 camiones que la que tiene dos, pero al menos que se cumplan las leyes establecidas.

¿Confía en que el transporte pueda recuperar cierta normalidad la próxima semana?

No lo sé. Habría que preguntarles a los señores que convocan el paro. Pero si es verdad que en gran medida el país está ya arrancando y funcionando con medidas que a ninguno nos satisfacen al 100%, pero que nos permiten ir avanzando. Confío en que se vaya desactivando el paro . Espero que vaya volviendo el sentido común y volvamos a la carretera sin dejar de pelear por el sector. No significa que ya esté todo conseguido. Al contrario llevamos muchos años pidiendo cosas que se han conseguido ahora, pero hay que desarrollarlas, ponerlas en pie y que se apliquen.

Como la ley de movilidad europea, ¿no?

Sí ha habido una transposición de la ley de la UE de trabajadores desplazados. Está en el reglamento que se publicó el 2 de marzo, que indica cómo esas empresas que están haciendo cabotaje en España debe informar, aunque lo que no ha traspuesto España es cuál es el salario mínimo por debajo del que no puede trabajar ese señor. Se le ha reclamado al Ministerio, pero no lo ha hecho efectivo.