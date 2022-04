Innovación industrial abierta

BSH Electrodomésticos España, el grupo que integra a la marca aragonesa Balay, es una de las empresas más innovadoras del país. La afirmación no es gratuita. Cada año es una de las tres compañías que más proyectos presenta a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Muchos de los aparatos que diseña y desarrolla en Zaragoza acaban vendiéndose en todo el mundo. Para hacer todo esto colabora desde hace muchos años con universidades y centros tecnológicos, participando en eso que más recientemente se ha decidido llamar innovación abierta, aunque en sus centros de Montañana y La Cartuja, en Navarra y en Santander lo hicieran desde mucho antes.

La compañía que hoy pilota Fernando Gil Bayona ha querido ir más allá en este camino con la constitución de un ecosistema en el que trabaje con emprendedores que quieran sacar adelante productos de hardware. Jóvenes empresas o ‘start up’ que pueden contar con el apoyo de ingenieros de BSH para llevar al mercado con garantías innovaciones disruptivas que el grupo de electrodomésticos, que tiene una estrategia muy definida de producto, no incluiría en su portfolio.

El ecosistema se denomina IndustrialiZa, y fue presentado el pasado martes en un evento en el edificio Etopia de Zaragoza en el que participaron representantes de otro ecosistema que está en marcha en Aragón, Más Empresa de Ibercaja. El acto sirvió para conocer mejor este impulso al emprendimiento que BSH ha decidido paquetizar y que a partir de ahora contará también con el apoyo del ecosistema promovido por la entidad financiera aragonesa, que aportará mentores que ayuden al lanzamiento de nuevas iniciativas al mercado, lo que ayudará a fortalecer el músculo industrial de la Comunidad.

En esos términos lo expresó José Juste, director de Tecnología y Operaciones de BSH Electrodomésticos, en la presentación en Etopia: «BSH apuesta por la innovación abierta y persigue con esta iniciativa dar soporte al emprendimiento y reducir el riesgo en los procesos de innovación, fortalecer e impulsar la red industrial, mantener la ocupación y fomentar el crecimiento en los negocios».

«Decidimos movernos para ver qué ‘start up’ y otras empresas nos podían ayudar a mejorar en tecnologías en las que ya estábamos», relató Juste. «Vimos que en emprendimiento había mucho de digital pero no tanto de hardware, que es lo que nosotros hacemos, y nos dimos cuenta de que ese mundo nos podía necesitar tanto como nosotros a ellos», añadió. Hay cosas que BSH no podía hacer, matizó, porque su estrategia de producto está fijada, no desarrolla aparatos para otros y no tiene iniciativas de ‘venture capital’. En cambio, su compromiso con la innovación y el emprendimiento, el deber de responsabilidad con el entorno y su obligación como gran empresa de ser tractora eran razones de peso para lanzar IndustrialiZa. Una red de colaboración para reforzar nuestro tejido industrial.

En el acto de presentación de IndustrialiZa en Etopia, Juan Ramón Soler, el encargado de liderar en BSH el asesoramiento a emprendedores, dijo que este ecosistema «nace para dar soporte al desarrollo e industrialización de productos innovadores generados por emprendedores, ofrece una red de proveedores de confianza con los que acabar de llevar tu producto al mercado, estando más cerca de conseguir el éxito esperado». El tipo de proyectos que llegan deben tener requerimientos mecánicos y eléctricos, precisó también antes de recordar que en BSH son «ensambladores» y que es ahí donde está una de sus principales fortalezas.

IndustrialiZa tiene ya 20 miembros activos y 12 colaboradores y sus reglas del juego exigen que los proyectos sean de hardware, con prototipos reales probados, que dentro de los equipos haya personas con conocimientos técnicos y que aunque el coste de estar es gratuito, los contratos que se hagan competen solo a la ‘start up’ y al proveedor.

En el ecosistema de BSH participa Roc Viñas, ingeniero en Telecomunicaciones catalán que ha desarrollado un exprimidor de zumo de cítricos rápido, una especie de máquina de Nespresso para zumos. «Gracias a IndustrialiZa podré fabricar el producto en España, lo que tiene sentido al tratarse de un pequeño electrodoméstico mediterráneo», apuntó. Viñas reconoció que le ha venido muy bien contar con el ‘expertise’ de los profesionales de BSH para sacar al mercado –próximamente, dijo– su innovación. «Tener el aval de BSH facilita la captación de recursos públicos y privados y abre puertas», señaló también en el evento en Etopia.

Viñas compartió su experiencia en un coloquio moderado por Luz López, directora del ecosistema Más Empresa de Ibercaja, y en el que estuvieron también Juan Ramón Soler y Cynthia Gálvez, ingeniera informática y diseñadora gráfica, emprendedora y que ejerce como mentora en los programas que impulsa la entidad financiera aragonesa.

«Un mentor dedica su tiempo y experiencia a guiar al emprendedor y al desarrollo de la empresa, es decir, realiza una transferencia de conocimiento de manera eficaz con el objetivo de que los emprendedores minimicen riesgos», señaló Gálvez. «En una ‘start up’, además de fundadores y colaboradores hay que tener presentes otros roles muy importantes como los mentores y los asesores, y eso IndustrialiZa y Más Empresa lo facilitan», dijo.