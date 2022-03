La asamblea de Tradime decide seguir con los paros en el transporte en Aragón tras una votación muy ajustada

La Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime) ha decidido este sábado en asamblea general extraordinaria, con un resultado "muy ajustado", seguir con los paros iniciados el pasado 14 de marzo en protesta por el elevado precio de los combustibles. Han optado por mantener la movilización en espera de que haya "más concreciones" por parte del Gobierno en el paquete de medidas firmado con la patronal del sector tras negociaciones de más de 12 horas mantenidas desde el jueves a la madrugada del viernes.

El presidente de Tradime, José Antonio Moliner, ha explicado tras la asamblea, en la que han votado "cerca de 150 personas", que por una mayoría muy ajustada los socios han ganado la votación para seguir adelante con los paros al "no ver concreción en las medidas" y, en especial, en que el descuento de 20 céntimos de euro por litro de combustible anunciado por el Gobierno "vaya a ser real" ya que si el combustible sigue subiendo lo que les den por un sitio lo van a perder por otro y "se va a seguir igual" teniendo que trabajar por debajo de coste.

"No es una tarificación fija en porcentaje a como sube el combustible y no lo ven claro, por lo que prefieren esperar un poco a ver si hay más negociación", ha apuntado Moliner. En cuanto a la ayuda de unos 1.200 euros por camión quieren saber si a esa cantidad hay que descontarle el IRPF o no y también si esa ayuda la va a recibir la cooperativa de trabajo asociado o el propio transportista ya que "si no, se plantean estaremos en las mismas".

Ha sido la necesidad de resolver la situación del sector, que trabaja en condiciones muy precarizadas, la que ha inclinado la balanza en Tradime, que secunda el paro de los transportistas desde el primer día, reivindicando principalmente la rebaja del impuesto de hidrocarburos, un punto que no está recogido en el paquete de ayudas del Gobierno.

Tradime, que cuenta con 700 socios que suman 2.000 camiones, continuará así sin sacarlos a la carretera, sin adhesiones a ninguna plataforma u organización, y aunque no se ha marcado una nueva fecha para una futura asamblea, se convocará cuando haya noticias o más concreción, dado que insiste Moliner en que hasta ahora las medidas son "líneas", pero no se especifica "ni cómo ni de qué manera" se van a concretar.

"La gente está muy escamada y ya que han parado dos semanas prefieren aguantar un poco más a ver si se concreta y tenemos por lo menos el borrador de lo que se vaya a aprobar", ha concluido.