"Nos hubiera gustado una rebaja mayor de 20 céntimos, pero el acuerdo es aceptable"

De "aceptable" ha calificado Carmelo González, presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera, la organización que aglutina a las asociaciones más representativas del sector, el acuerdo alcanzado de madrugada con el Gobierno que incluye un descuento hasta el 30 de junio de 20 céntimos por litro en combustible para el sector, de los cuales el Estado aportará 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos por litro, así como un paquete de ayudas directas directas por un importe de 450 millones para empresas de transporte de mercancías y pasajeros en función del tipo de vehículo, por ejemplo 1.250 euros para camiones.

"Nos hubiera gustado que fuera más. Algunas asociaciones pedían hasta 60 céntimos de rebaja, pero la situación económica del país es la que es", reconoce González, director general de la empresa zaragozana Vía Augusta, que ha llevado el peso de las negociaciones en Madrid. "No entendería que la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte mantuviera los paros. Es verdad que la manifestación de este viernes en Madrid estaba convocada antes y que el acuerdo ha llegado más tarde, pero en él están recogidos varios de los puntos que reivindican, por lo que deberían desconvocar", ha manifestado, apelando al sentido común de todo el sector para que se pueda recuperar la normalidad. "A ver si los camiones pueden volver a funcionar sin los miedos ni las angustias de los piquetes informativos de las últimas semanas", ha indicado.

Sobre si el acuerdo soluciona el problema de los intermediarios que hacen que al transportista final no le quede apenas nada de beneficio y que es lo que reivindica la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, Carmelo González ha indicado que el Gobierno se ha comprometido a presentar antes del 30 de junio el borrador de una futura ley de la cadena alimentaria que regule toda esta subcontratación. "Seguimos trabajando", ha precisado, desde este acuerdo que es el punto de partida. Ha asegurado además que no es verdad que el sector no haya conseguido nada en estos últimos años. "En diciembre se logró la adecuación del ajuste de tarifas por indexación del gasoil, pero hay que seguir trabajando"

Ha reconocido también el portavoz de la patronal española del transporte que "el sector está muy atomizado y que necesitaría un reconversión, pero eso habría que hablarlo de manera pausada con el Gobierno y todos los que forman parten de la cadena logística". Está claro, ha dicho, "que ninguno tenemos una empresa para perder dinero, ni los pequeños ni los grandes ni los medianos"

El presidente de Fetraz y vicepresidente de la Confederación Española de Mercancías (CETM), ha recomendado estudiarse bien el acuerdo que incluye ayudas directas de hasta 1.250 euros por camión (1.100 lo pone en Estado y el resto las petroleras), así como apoyos al autónomo para que pueda jubilarse antes de los 63 años porque "la carretera machaca". Asimismo, ha recordado, el acuerdo recoge una moratoria para devolver los créditos ICO que debían empezar a pagarse en mayo, así como una nueva línea de financiación para "dar oxígeno al sector hasta que pase este tsunami de problemas"

La Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime), que integra a 700 socios y 2.000 camiones, está ahora analizando si esa rebaja de 20 céntimos es real o si luego quitándole el IVA y otros conceptos se quedará en menos. Lo mismo está haciendo con las ayudas directas comprometidas para los vehículos. Una vez la Junta estudie a fondo el documento convocará una asamblea para mañana que será la que decida si siguen adelante con los paros o están conformes con el acuerdo alcanzado.

Sigue la información de la huelga del transporte en directo