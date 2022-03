Estos son los electrodomésticos que más energía consumen: ¿cómo se puede ahorrar en la factura?

La escalada en el precio de la luz supera todas las previsiones imaginables, incluso en la contingencia de la pandemia. El ataque de Rusia a Ucrania y el sostenimiento del conflicto bélico ha hecho que esta tarifa se descontrole en las últimas semanas, hasta alcanzar el martes pasado los 544,98 euros/MWh. Los incrementos también han llegado al gas y a la cesta de la compra. Por todo ello, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha confeccionado una lista orientativa con los electrodomésticos que consumen más energía, además de ofrecer una serie de consejos para hacer un uso más racional de los mismos y ahorrar considerablemente en la factura, aunque cueste asumir que los precios volverán a dispararse en cualquier momento por la situación vivida.

El consumo del lavavajillas

La clave con este electrodoméstico es doble; uso comedido, tratando de dividir por dos los usos semanales y llenando bien la carga de enseres, y un ahorro de hasta el 20% del consumo rebajando la temperatura del programa hasta niveles ‘eco’, rondando los 50 grados centígrados.

Consejos para ahorrar con la nevera y el congelador

El frigorífico y el congelador no se desconectan, así que lo único que puede hacerse es usarlo bien, no dejar la puerta abierta más que lo imprescindible, regular el termostato entre los cuatro y los seis grados y, en la medida de lo posible, no tenerla pegada al horno.

Cómo usar la lavadora y la secadora para ahorrar

Programas fríos en los lavados, centrifugado rápido y programa de secado reducido, sobre todo si se va a planchar. Por cierto, una hora de planchado consume una energía de entre 0,65 y 0,70 kWh, por lo que también es un dato que debe tenerse en cuenta.

Televisores

El uso medio de los hogares españoles para cada aparato supera las tres horas diarias. Lo ideal es desconectar el aparato cuando no se use, porque apagado sigue generando un consumo equiparable al de un equipo informático en funcionamiento.

Últimas noticias sobre ahorro energético.