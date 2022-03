¿Se nota la subida del precio de la cesta de la compra? Así es de la harina al arroz

Leche, fruta, carne, pescado, aceite, papel higiénico, bollos… No es la lista de la compra de un hogar, sino todos los productos en los que los ciudadanos han percibido una subida de los precios. En la calle no tienen ninguna duda de que el gasto en la lista de la compra ha aumentado. "Muchísimo, está todo más caro, horrible", coinciden todos. "En los supermercados ha subido todo, pero también en el mercado. No hay nada que se mantenga", sostuvo Pascual Vicente, que este jueves hacía la compra. "Sobre todo, en las cosas indispensables", valoraba por su parte Luis Alberto Machado con el carro hasta arriba.

Buscamos un ticket de compra del pasado verano, en concreto del mes de agosto, para hacer la comparativa con los productos de la misma marca y cantidad. Un kilo de arroz ha pasado de 0,79 euros a 0,95 y el de espagueti de 0,71 a 1,19 euros. En el caso de las latas pequeñas de atún en aceite vegetal, el cambio ha sido de 1,09 a 1,92 euros. También ha subido el precio de la harina de trigo: en agosto de 2021 dos kilos costaban 0,76 y ahora 0,92. La mayoría de los embutidos se han mantenido, como el jamón o la mortadela siciliana, sin embargo, el fuet cuesta casi 50 céntimos más que hace siete meses.

HERALDO ha salido a la calle para preguntar a los ciudadanos si han percibido un aumento del coste de los productos.

Rebuscamos más y encontramos un ticket de marzo de 2016 de otra cadena de supermercados. Hace seis años el cacao soluble 0% costaba 2,79 euros, mientras que en la actualidad son 3,39. Las galletas sin azúcar apenas han subido dos céntimos, no obstante, el aumento del coste se ha percibido más en los yogures líquidos, subiendo más de un euro y diez céntimos.

En cuanto a los productos frescos, como la carne o en algunos tipos de pescado, ha subido también el precio, como se puede comprobar con un paseo por los mercados y confirman desde las propias lonjas zaragozanas. En el caso de los productos cárnicos el aumento es de menos de un euro el kilo, al igual que el pollo, ya que también se ha incrementado el precio de los piensos. Por su parte, el precio del pescado ha aumentado un 20 o 30% cuando se trata de bandejas preparadas.

María Pilar Royo, con las manos en el carro de compra, también lo ha percibido y pone como ejemplo un cuarto de kilo de pasta para sopa: "Antes costaba 55 céntimos y ahora vale más de un euro y medio". Precisamente, el precio de la pasta es uno de los productos que está en el foco de los ciudadanos: "100 gramos de macarrón básico ha pasado de 78 céntimos a más de un euro", afina José Luis Pascual.

Desde las entidades de consumidores apuntan que la raíz del problema es eléctrica y de combustible, ven una relación "evidentemente directa". "No sabemos cómo va a evolucionar, es un abuso por parte de las compañías eléctricas", ha lamentado José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (Ucaragón). Piden al Gobierno medidas "de gran calado" y pone en alerta de que hay empresas siderúrgicas, por ejemplo, donde el problema es evidente y que llevan a ERTE a sus trabajadores. Hasta Ucaragón llegan quejas "continuamente" por el incremento de los precios.

Este análisis coincide con el testimonio de un pescatero de Zaragoza, que recuerda que en su caso el incremento del precio de la luz repercute en la luz del comercio y también en las cámaras frigoríficas y "yo no puedo asumir el coste", señala, por lo que se ve abocado a subir los precios. En el pescado también afecta el combustible de los barcos, algunos de los cuales se han visto obligados a amarrar y no continuar travesía.

"Desde hace un mes, cada día más caro"

José Lezcano, en plena faena de la compra, avisaba que "lo peor" no es la subida de los precios concretos, "sino los porcentajes" de ese incremento. ¿Desde cuándo ha empezado este incremento? Royo indica que desde hace un año o así, mientras que Machado considera que ha sido en 2022: "Desde hace un mes, cada día más caro". Otros, se han dado cuenta esta misma semana, como José Luis, que se ha percatado al ver el aceite de girasol.

Estanterias de aceite de girasol vacías en un supermercado esta semana. Efe

El fenómeno del aceite de girasol

Si hay un producto que destacan los ciudadanos por encima del resto en la escalada de precios es el aceite de girasol. "Entiendo que no haya, pero no que suban el precio. Si había 'stock' lo tendrán que vender al mismo precio que lo vendían y no a 60 céntimos más", expresaba Vicente, que este jueves compró el litro a 2,40 euros cuando antes no llegaba a los dos euros.