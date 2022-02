La cesta de la compra que marca la inflación pasa de 484 a 955 productos

Si en 2001 los españoles consumían, entre otros artículos, radiocassetes, tejidos para confección o tela para tapizar, ya en 2016 predominaron en los hogares los servicios en línea de vídeo y música y en 2021, las suscripciones a periódicos online. La continua evolución de la sociedad y los amplios -y rápidos- cambios tecnológicos que han irrumpido en estas últimas dos décadas ha hecho variar, de manera significativa, los productos que predominan en los hogares.

Así lo constata la cesta de la compra con la que el Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora el Índice de Precios de Consumo (IPC), que registró en diciembre el máximo de los últimos 30 años, al escalar hasta el 6,5% (en enero se moderó al 6,1%). Y lo ha hecho no solo por el encarecimiento de la energía, sino también por el alza de los carburantes y lubricantes y buena parte de la cesta de la compra, que se va impregnando de esta espiral inflacionista. La selección de los productos que componen ese carro ‘modelo’ se realiza en función del gasto que se hace de cada uno de ellos, para que sean representativos del consumo de los hogares. Así el INE incorporó en 2011 la fotodepilación y en 2016 los juegos de azar, "algo absolutamente atípico", en opinión del director del Global MBA del Instituto de Estudios Bursátiles, Aurelio García, pero que se añadió por la importancia que tenía en el consumo las apuestas.

La cesta de la compra se actualiza cada cinco años para poder analizar de manera "certera" el gasto de los españoles. Este análisis comenzó en 1936, pero fue en enero de 2002 cuando entró en vigor el sistema de bases actual, sustentado, a la hora de analizar los productos, en la Encuesta de Presupuestos Familiares y que divide en 12 grupos los productos y sus precios, analizados por el INE.

En esa actualización de la base, aun así, no solo se incorporan o eliminan artículos, sino que también cambian las características de la muestra, ampliando los municipios en los que se analizan los productos y el número de precios recogidos. De esta forma, mientras que en el año 2002 se estudiaron 484 productos, este número ha ido aumentando, pasando de los 489 de 2011 a los 955 de la base de 2021.

Periodo lógico

El sistema utilizado por Estadística está avalado por Eurostat -la oficina de la UE- y, aunque podría revisarse cada menos tiempo, García considera que cambiarlo cada cinco años "es un periodo lógico" para poder analizar si los cambios en los hábitos de los hogares es una tendencia que se mantiene en el tiempo. "En 2020 se dejó de viajar, ¿esto quiere decir que al siguiente año no debemos tomar en cuenta los costes de alojamiento y transporte?", se pregunta el economista jefe para España en BBVA Research, Miguel Cardoso, para defender la actualización cada cinco años. Lo que sí varía año tras año, y periodo tras periodo, es el peso de cada uno de los 12 grupos en los que se dividen los productos para analizar el IPC.

Mientras que en 2002 el 11% del presupuesto de las familias se destinaba a vivienda, en enero de 2022 aumentó hasta el 14,2%. Otro ejemplo de cómo ha variado el gasto de los españoles se encuentra en el grupo "medicina". Si en 2002 el 2,8% del presupuesto de las familias se destinaba a esta categoría, en 2022 ha aumentado hasta el 4,4%, coincidiendo, entre otras cosas, con la entrada de la mascarilla higiénica en la cesta de la compra. Los españoles, aun así, siempre han mantenido la categoría de "alimentos y bebidas no alcohólicas" entre lo que más dinero destinan. En el año 2002, el 21,8% del presupuesto de las familias se dedicaba a alimentación, en 2022 ha subido al 22,6%. Por el contrario, en los últimos 20 años en lo que menos han gastado los españoles es en bebidas alcohólicas y tabaco, pasando de un 3,21% a un 3,1% en el último año.

Pero en las revisiones, sin embargo, quedan fuera de la cesta de la compra, como ha pasado con la base 2021 que ha entrado en vigor este mes de enero, productos tan consumidos como el mercado liberalizado de la electricidad, al que están sujetos en torno a 17 millones de consumidores.

Es un asunto que, como ha explicado el INE, están estudiando con las eléctricas cómo incorporarlo ya que, asegura Cardoso, hay ocasiones en las que no se puede separar de la factura de la luz el precio de la cantidad consumida. García considera que "está bien" que no todos los aspectos energéticos estén incorporados en la inflación, aunque sí debería estar en la subyacente. "Tienen componentes que son atípicos, por lo que podrían incorporar en el dato de inflación aspectos que no reflejaran exactamente la inflación real".

Calidad de la muestra

El sistema que utiliza el INE para analizar mes a mes el gasto de los españoles es similar al que se utiliza en países de nuestro entorno, al igual que algunos de los puntos flacos. Para Cardoso, es "muy difícil" introducir temas de calidad de los productos dentro del análisis de los precios, sobre todo en elementos tecnológicos. "Aunque el precio no lo refleje, si hay una mejora en los bienes tecnológicos que consumimos, se puede sobreestimar la inflación, ya que a mismo precio hay un producto mejor". Si fuera el mismo bien, el precio, avisa Cardoso, "hubiera caído".

Si bien es cierto que en los últimos 20 años la inflación media se ha mantenido en prácticamente los mismos términos -en 2002 se situó en un 3,06% y la de 2021 en un 3,09%-, lo que ha variado en términos absolutos es la inflación total. Entre enero de 2002 y enero de 2022 se ha incrementado en un 49%, entre otras cosas, por los productos incluidos en la cesta de la compra. No obstante, a juicio de García, los sueldos no se han ajustado "en esa medida" a los niveles de inflación.

Esta opinión choca con la de Cardoso, para quien existe una "heterogeneidad bastante importante" dentro de la sociedad en lo que a sueldos se refiere. Mientras las pensiones se han actualizado conforme al IPC, y el salario mínimo interprofesional ha crecido, hay otros sueldos que se han mantenido. Además, hay que tener en cuenta que la mayor parte de la subida de la inflación se debe a las energías y a los combustibles, algo que no consumen de igual forma todas las familias.