¿Qué se debe hacer con los ahorros ante el estallido de una guerra? Los bancos cierran o desaparecen por los bombardeos y hay que huir con lo mínimo imprescindible. Es la vida de millones de ucranianos en la actualidad. Lo han perdido todo. Una desgraciada situación que inevitablemente hace plantearse qué ocurriría en España ante una hecho similar, tanto a nivel particular como a nivel inversor, más si cabe cuando ya se está notando en la Bolsa la repercusión de la guerra entre Ucrania y Rusia.

"Tanto si hablamos de pequeños ahorros como de primeras inversiones -que crecieron en su momento tras el confinamiento- el mejor consejo, tanto para la repercusión que pueda tener en nuestro país el conflicto en Ucrania, como para lo que pueda ocurrir en el futuro, es mantener la calma. No hay que dejar llevarse por la volatilidad de los últimos días. Es recomendable esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos", explica Miguel Ángel Poveda, presidente de la Asociación Empresarial de Asesores Laborales.

"En principio, los bancos en nuestro país no tendrían por qué tener ningún problema al respecto para gestionar una crisis de tal calibre. En cuanto a las inversiones, sí que ahora no es el momento correcto para hacerlas y menos en algo desconocido. Y si hablamos de grandes capitales, lo mejor es no dejarse llevar por la situación e intentar mantener el plan financiero propuesto a largo plazo cuando se gestionó esa inversión".

Incertidumbre como escenario de fondo

Solo el tiempo dirá qué va a pasar en un futuro próximo. Razón por la cual los expertos toman como referencia el pasado para "hacernos una idea", apunta Poveda, de una posible evolución de lo que está ocurriendo en el momento actual.

Conflictos bélicos ha habido muchos, "por desgracia", en los los últimos años, pero estos han tenido un impacto "puntual" y han sido de alcance limitado en cuanto a impacto en que a mercados se refiere, con caídas en los principales índices bursátiles en un rango de entre un 10 y un 20%.

Después, la Bolsa, según esas estadísticas, vuelve a recuperarse. Razón por la cual Miguel Ángel Poveda insiste en "la importancia de mantener la tranquilidad hasta ver qué ocurre las próximas semanas", concluye el experto.