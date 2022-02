Desplome de las bolsas: "Si los descensos son asumibles lo recomendable es no hacer nada"

Las bolsas han traducido en caídas el inicio del conflicto armado en Ucrania. El Ibex cerró este jueves con unas pérdidas del 2,86%, la mayor bajada en cuatro semanas, pero menos que lo que auguraba la apertura en rojo con un descenso del 4% tras conocerse los primeros pasos de la invasión de Rusia.

"El ambiente es de máxima incertidumbre y volatilidad y todo va a depender de reacciones políticas, militares así como de la duración, intensidad y escenario de solución del conflicto bélico", ha explicado Luis Ferruz, economista y profesor de la Universidad de Zaragoza.

Evitar el pánico

Como en otras situaciones de desplome en las bolsas, los analistas aconsejan evitar el pánico y la tentación de vender. "Históricamente, los 'shocks' como el que vivimos no resultan en mercados bajistas pues no impactan en exceso en las cuentas de resultados de las empresas", apunta Guillermo Santos Aramburo, analista de la gestora iCapital. Explica que en el corto plazo "las bolsas tienden a caer con fuerza, pero si no caminamos hacia una recesión global, que no parece, generalmente la recuperación es rápida". En la esperanza de ese futuro rebote se basa para pedir paciencia a quienes tengan dinero invertido en bolsa, si pueden.

Los mercados europeos cerraron este jueves en rojo, con caídas superiores a las del selectivo español, por encima del 3% e incluso cerca del 4% en el caso del parqué londinense (FTSE 100) y alemán (DAX). Al otro lado del charco, el Nasdaq estadounidense consiguió mantenerse en verde por poco, con una subida del 0,60.

En ello coincide Pilar Barcelona, desde Renta 4 Banco en Aragón. "Cuando se logra poner en perspectiva el impacto de los sucedido, la recuperación de las bolsas se produce con rapidez, siempre y cuando no se alargue en el tiempo", indica.

"Si los descensos en valoración de la cartera durante las próximas semanas/meses son asumibles (psicológicamente para cada inversor), lo recomendable es no hacer nada", recomienda. Así, recuerda que si se han elegido bien las inversiones, el perfil de volatilidad de la cartera estará "bien adaptado a la aversión al riego, los activos de riesgo recuperarán y el conjunto irá volviendo a su valoración previa cuando la situación bélica vaya perdiendo intensidad".

"Lo adecuado es ser consecuente con las inversiones, tener un horizonte a largo plazo y mantener la calma siempre y cuando no tengamos exposición en activos de la zona"

En este sentido, Barcelona señala que "lo adecuado es ser consecuente con las inversiones, tener un horizonte a largo plazo y mantener la calma siempre y cuando no tengamos exposición en activos de la zona". A partir de ahí habrá que estar pendiente a la evolución del conflicto. "Veremos si puede desembocar en algo mayor y finalmente tenemos que hacer algún movimiento en las carteras", añade.

Puede que haya quien no pueda asumir la incertidumbre de los vaivenes de los próximos días, en caso de "alto nerviosismo" ante un potencial deterioro de la situación "posible siempre", reconoce, y una consecuencia más negativa en el corto plazo para las Bolsas. Aquí apuesta por "reducir el peso de renta variable" o recurrir a productos más complejos como los "ETF inversos o activos de comportamiento favorable en caso de caídas de los índices". En este supuesto alerta de que "cuando el mercado gire al alza y queramos volver a introducir algo de renta variable para ganar en potencial de rentabilidad, nos puede coger en mayor o menor medida con el pie cambiado y perder así parte de la recuperación".

Sectores más afectados

Ferruz recuerda que en la coyuntura actual "la corrección es lo habitual". Espera que se mantengan "niveles elevados de volatilidad e incertidumbre", por lo que cree que conviene tener en cuenta que "la liquidez es importante". Así, indica que las valoraciones en tras la evolución de estos días "pueden aconsejar entrar en activos y empresas que van a estar en precios realmente atractivos por su generación de valor, no así otras inversiones meramente especulativas con características de burbuja y que con problemas de liquidez pueden ver seriamente mermadas en sus precios de mercado muy alejados de su valor intrínseco".

Entre los sectores más afectados negativamente Santos apunta a los valores "más ligados al ciclo" como bancos, servicios o turismo, "si se comienza a descontar que este puede cortarse". Precisamente, estas eran las actividades que se encontraban en mejor posición hasta ahora. "Durante este año se estaba produciendo una rotación hacia los sectores más beneficiados por la subida de tipos de interés así como los más penalizados por la pandemia como bancos, seguros, telecos o viajes", indica Barcelona.

Del lado de las actividades que pueden ganar valor en medio de la actual coyuntura señala todos los activos ligados a materias primas. "El coste de la energía puede subir, sobre todo en Europa, lo cual es una amenaza que habrá que vigilar por sus efectos inflacionistas y de política monetaria", advierte Santos.

""Pueden verse alterados escenarios de intervención en política monetaria que reclamaban subidas de tipos de interés este año en Estados Unidos y en Europa para el año que viene"

Ferruz alerta sobre la subida de tipos de interés que se había anunciado. Si se mantiene la subida de la inflación y esta afecta al consumo cree que "pueden verse alterados escenarios de intervención en política monetaria que reclamaban subidas de tipos de interés este año en Estados Unidos y en Europa para el año que viene".

En ello coincide Pilar Barcelona, que señala que "el impacto más inmediato se está produciendo en los precios de la energía. Más adelante veremos, en función de la duración del conflicto, si tiene impacto en el crecimiento ya que una prolongación en el tiempo podría desembocar en recesión económica". De ahí que de llegar a esta situación "puede que modere la velocidad a la que los bancos centrales pretendían implementar la normalización de política monetaria subiendo los tipos de interés".