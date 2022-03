Buscar empleo en pandemia: "Ya esperaba no encontrar trabajo con 57 años. He tenido suerte para lo que hay por ahí"

La reactivación económica tras la pandemia de covid-19 está costando en algunos sectores, pero hay empresas que ya se animan a contratar. Comienza a haber más ofertas de empleo, muchas de puestos temporales, pero que suponen un primer paso para algunos trabajadores a los que la crisis sanitaria, la edad o su necesidad de reciclaje no se lo ha puesto fácil en los últimos años. Las empresas que buscan trabajadores encuentran un desfase entre los perfiles que necesitan y la formación de las personas desempleadas.

Francisco Javier Lobera tiene 57 años y comenzó a trabajar a los 16 años en Galerías Primero, cadena de tiendas aragonesa, en la que permaneció unos 30 años. Allí se formó pasando por casi todos los puestos, "desde el almacén a las oficinas", recuerda. El trabajador zaragozano vivió los mejores años de la enseña y también los peores, su final, tras ser vendida y reestructurada, con el despido de buena parte de su plantilla. Las tiendas que quedaron continuaron cambiando de rótulo, primero a El Árbol y después en el grupo Dia.

Volver a empezar

Echando la vista atrás reconoce que lo pasó "muy mal" cuando se vio fuera de la empresa en la que había trabajado tantos años. "Estuve casi dos años en el paro. Fue un golpe duro", recuerda. Reconoce que con más de 45 años "cuesta buscar trabajo" y en algunas ocasiones vio como la edad era "un problema". Pese a ello, reconoce que después fue enlazando trabajos. "No he parado", asegura. Ha pasado por un par de empresas del sector de la distribución volviendo a empezar desde abajo, desde reponedor a preparador de pedidos.

Hace unos meses encontró su actual empleo, tras participar en un Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción (PIMEI) de Cepyme, financiado por el Instituto Aragonés de Empleo, Inaem. Espera que su trabajo actual, que ha empezado con un contrato de seis meses, termine renovándose y siendo estable. Se encarga de tareas variadas en una empresa de servicios que incluyen la recepción. "Ya esperaba no encontrar trabajo con 57 años. He tenido suerte para lo que hay por ahí", señala, y está "muy contento".

"La mayor dificultad es que no encaja la oferta y la demanda"

"La mayor dificultad es que no encaja la oferta y la demanda", explica Pilar Burgués, directora del Área de Gestión del Talento y Empleabilidad de Cepyme. En el citado programa de empleo, que comenzó a finales de 2020, han participado 255 personas (145 en Zaragoza, 35 en Tarazona, 40 en Huesca y 35 en Teruel), de las que el 69% han conseguido un empleo. En el programa se buscaba dar orientación a los aspirantes, mejorar las condiciones de empleabilidad y su cualificación profesional.

Enlazar contratos temporales

Este sería el caso de otro de los perfiles que han logrado insertarse tras pasar por el citado programa de empleo. Luis Alloza tiene 47 años y es técnico informático, un perfil con demanda, pero que en su caso necesitaba cierto reciclaje. Estudió FP de informática de gestión. "Llevaba un tiempo con trabajos precarios, muy puntuales, y aprovechaba para formarme. Había hecho varios cursos de certificados de profesionalidad mientras me salían algunos trabajos", cuenta. Su problema cuando acudía a una entrevista de trabajo era que le faltaba experiencia para optar a puestos 'senior', que le corresponderían por su edad, porque se había dedicado a otras actividades como la enseñanza, y en los 'junior' buscaban a personas más jóvenes. "Estaba en tierra de nadie y me costaba encontrar trabajo más estable", añade.

Su paso por el programa le ayudó a "organizarse mejor" a la hora de buscar y "estructurar mejor el currículum" porque "como he trabajado en muchos sitios tenía muchas cosas". Ha conseguido un puesto en el departamento de Informática de un centro hospitalario donde le han renovado tras los seis primeros meses. Como su compañero de programa cree que influye mucho la "suerte" y confía en que esta vez termine por tener un puesto estable.

Las empresas buscan "sobre todo, personas con formación profesional, en familias como fabricación mecánica, mantenimiento, electricidad y electrónica", pone como ejemplos Burgués. Destaca también el "tirón" que sigue viviendo la construcción, pero que como en los anteriores oficios "no hay personas con estas titulaciones". La escasez de jóvenes que se sumen a esta formación se une a que hay profesionales con experiencia "que no tienen relevo generacional".

Faltan 8.000 trabajadores en la construcción

Fundación Laboral de la Construcción. Javier Belver

En el sector de la construcción se mantienen los cálculos de que faltan unos 8.000 trabajadores en Aragón. "Cada vez es más acuciante el problema. Cada vez más es complicado encontrar mano de obra disponible", confiesa Vicente Lafuente, gerente de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC). El centro, en el que participan patronales y sindicatos del sector, imparte cinco grados de formación profesional que no consigue llenar. Asegura que actualmente "el salario no es malo, ya no es un trabajo tan penoso como hace años porque hay muchas máquinas y se ha progresado en prevención de riesgos". Pese a ello, considera que hay un problema "cultural" ya que las familias siguen siendo las primeras que no lo ven con una salida profesional apetecible. "Es una cuestión de medio plazo, de que cambie la cultura dominante y se vea como un sector con ventajas y no solo inconvenientes", apunta.

"Recuerdo amigos que dejaban de estudiar para ir a la obra, porque estaban ganando 2.000 euros al mes, pero fue pan para hoy y hambre para mañana"

La situación sigue siendo la opuesta a los años anteriores a la crisis inmobiliaria de 2008. "Recuerdo amigos que dejaban de estudiar para ir a la obra, porque estaban ganando 2.000 euros al mes, pero fue pan para hoy y hambre para mañana", cuenta Cristian Ara, trabajador de 42 años en un puesto de mantenimiento en una urbanización. Muchos de aquellos jóvenes se encontraron cuando se desplomó el sector "sin ninguna preparación". Es consciente de que pese a las mejoras que ha habido como en prevención de riesgos laborales, "el mundo de la obra es muy duro, todo el día cargando con pesos, aguantando el frío y el calor".

La industria fue el refugio de aquellos jóvenes que no encontraron trabajo en la obra con la crisis anterior y ahora es difícil que vuelvan. "En cualquier empresa del metal o logística los trabajadores pueden cobrar 1.300 euros y para cobrar 100 euros más en la construcción el trabajo es duro y los contratos más precarios", reconoce Manolo Grande, desde a federación de Construcción de UGT-Aragón, que también coincide en que sigue siendo un sector menos penoso para trabajar. Además, cree que hay quien prefiere no estar encerrado entre cuatro paredes todo el día o empleado en un trabajo repetitivo como una cadena de montaje.

Cambio de mentalidad

El sindicalista añade que el trabajo en la obra "no está bien visto por los padres de los jóvenes que tendrían que engrosar ahora las empresas de construcción". Reconoce que ni siquiera cuando esos padres han trabajado en el sector, cuando antes era una profesión que pasaba de padres a hijos, como en su casa. Culpa a la precarización. "Delegar mano de obra en subcontratas solo ha abaratado precios y precarizado", denuncia sobre el abuso de la subcontratación en el sector. "La gente abandonó en masa el sector y han vuelto muy pocos porque el que se buscó la vida en otro es muy reticente a volver", confiesa. Esto estaría provocando que "hay obras que se están retrasando".

El sector necesita trabajadores para atender la actividad de los próximos años, impulsada por la reactivación iniciada antes de la pandemia y que se ha mantenido. Se espera también que creen empleo los fondos europeos para la rehabilitación de viviendas y mejora de la eficiencia. "Va a haber mucha inversión y no va a haber profesionales", alerta Fernando Baraza, desde CC. OO. Aragón. Coincide en que "la imagen que se tiene del sector sigue estando muy denostada", pero resalta la mejora de la forma de trabajar en el sector, con más avances en la prevención de riesgos laborales.

Alerta que la aplicación de la reforma está trayendo alguna consecuencia negativa como la aparición de "falsos autónomos". Baraza advierte que "nos estamos encontrando en muchas empresas que para no hacerlos indefinidos están obligando a los trabajadores a hacerse autónomos".

El cambio de mentalidad se espera también ante la formación profesional, que trata de colocarse como una opción más para llevar a cabo una carrera profesional, lejos del estereotipo del pasado de ser una opción de segunda. Al igual que en la construcción, otros sectores buscan también profesionales como en el transporte, que necesita conductores de camión, o las nuevas tecnologías. En el sector TIC, las empresas calculan que faltan unos 400 trabajadores formados y la escasez en todos estos sectores puede ser un freno al crecimiento empresarial, han alertado recientemente e incluso llevado su mensaje a las Cortes de Aragón. Incluso hay problemas en la hostelería porque tras las restricciones y los ERTE por la pandemia se ha producido también una fuga a otros sectores.

No vale "lo que sea"

A la hora de afrontar la búsqueda de empleo, desde Cepyme, Pilar Burgués aconseja "tener un objetivo claro en cuanto al futuro profesional". Considera que no vale con pensar en trabajar "de lo que sea". A partir de la decisión se puede trabajar para "cualificar" al joven si no tiene la formación necesaria o en "reorientarse" si se trata de una persona mayor con una experiencia que ha quedado obsoleta. "Cuando el objetivo esté claro es más fácil. Hay que buscar el camino mediante una cualificación o trabajos que te dan esa experiencia para dar el salto", añade.