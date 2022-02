Rivera defiende el lobby ante la CEOE y apunta a la pyme en su nuevo proyecto

El expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, reaparece en plena polémica sobre su abrupta salida del bufete de abogados Martínez-Echevarría, en el que trabajaba desde marzo de 2020, tras abandonar la política. Lo ha hecho en la madrileña sede de la CEOE, donde ha impartido un curso de liderazgo ante un nutrido grupo de directivos con los que ha compartido impresiones y confidencias sobre su futuro profesional. En privado, el abogado se muestra optimista sobre el desenlace judicial de la guerra con el despacho que acaba de rescindir su contrato y hace una defensa acérrima del lobby en el ámbito de la pequeña y mediana empresa, hacia donde apunta su futuro profesional.

Rivera ha participado esta semana en el 'Curso de Liderazgo Público', una iniciativa de CEOE Campus, el Instituto Superior de Estudios Empresariales de la patronal, que según explica la propia organización se dirige a directivos y altos cargos del sector público, diputados, senadores y parlamentarios autonómicos -en activo o en el pasado- interesados en conocer herramientas y mejores prácticas en la colaboración entre el sector público y el privado y desarrollar habilidades para sus respectivas áreas de actividad. El programa se extiende hasta julio de 2022 y está repleto de líderes empresariales y políticos y expolíticos de todos los colores: hay exministros socialistas como José Luis Ábalos o Magdalena Valerio; populares como Alfonso Alonso, Manuel Pimentel o Fátima Báñez; la diputada de Vox, Macarena Olona; o el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

El curso fue presentado el año pasado en dos sesiones, primero en octubre, por José Luis Ayllón, que fue secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en el Ministerio de la Presidencia entre el 2011 y el 2018 y director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España en este último año, y después en noviembre, por el exdirector del Gabinete de Presidencia del Gobierno, Iván Redondo. Un pistoletazo de salida por todo lo alto que culminó con una sesión inaugural que arrancó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y prosiguió con una clase magistral del expresidente Mariano Rajoy. En la segunda sesión, en diciembre, participaron el exministro Miguel Sebastián y el presidente de a organización de autónomos ATA, Lorenzo Amor, así como el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano.

Y este martes fue el turno de Albert Rivera, que no acudió como ponente de una sesión lectiva, sino en calidad de personalidad invitada a un "desayuno de trabajo", un formato que CEOE Campus ubica dentro de los "elementos de valor" del curso. El exlíder de Cs tuvo oportunidad de compartir con los participantes sus reflexiones sobre la situación política y económica actual y algunos tips sobre colaboración público-privada, pero no solo eso, sino que también aprovechó el ambiente relajado que propicia este tipo de formato, alejado del foco mediático, para revelar sus impresiones sobre el proceso judicial al que se va a enfrentar por la controvertida finalización de su relación contractual con Martínez-Echevarría. Descartando un eventual acuerdo, Rivera se mostró convencido de que ganará el juicio contra la empresa, según fuentes al tanto de las confidencias que compartió en CEOE.

También dejó caer alguna pista sobre su futuro profesional más inmediato. Convencido de que tiene la vía judicial ganada por incumplimiento de contrato por parte de la empresa (el bufete alega que se trata de un desistimiento unilateral del expolítico) y, por tanto, no está sujeto a ninguna cláusula de no competencia, Rivera está dispuesto a embarcarse en un nuevo proyecto vinculado al mundo jurídico. Lo hará de la mano de su número dos, José Manuel Villegas, el que fuera secretario general de la formación naranja, con quien aterrizó en el despacho andaluz y con quien ha salido del mismo de manera precipitada dos años después, denunciando reiterados incumplimientos contractuales y exigiendo cobrar sus retribuciones hasta 2025 y una indemnización de 500.000 euros por daños morales al haberles acusado públicamente desde el bufete de "baja productividad".

Rivera reveló ante los directivos que descarta por completo regresar a la política y situó su futuro proyecto en el mundo de la asesoría y del lobby, tras realizar una defensa comprometida de la pequeña y mediana empresa, donde podrían ubicarse sus intereses profesionales, según fuentes presentes en el desayuno de trabajo. Precisamente, en las última semanas, el expresidente de Ciudadanos se ha mostrado muy crítico en sus redes sociales con la propuesta de reforma del sistema de cotización que ha presentado el Ministerio de Seguridad Social a las organizaciones de trabajadores autónomos. "El Gobierno quiere meternos un sablazo a millones de autónomos y nadie mueve un dedo para manifestarnos pacíficamente. Así nos va", denunció desde su cuenta de Twitter a mediados de enero.

Según apuntan las fuentes consultadas por 'La Información', Rivera tendría ya preparado su aterrizaje en ese nuevo proyecto, si bien todavía no puede dar a conocer los detalles del mismo públicamente porque ha firmado una cláusula de confidencialidad. Así lo explicó él mismo en 'petit comité', sin entrar en los pormenores de un proyecto que previsiblemente revelará en los próximos días. Rivera, cuya fotografía todavía aparece en el apartado del equipo de la página web de Martínez-Echevarría sobre el epígrafe "un despacho que apuesta por la calidad y la excelencia profesional", ha preferido no hacer comentarios a este medio sobre el contenido del desayuno compartido con los directivos en la CEOE, al igual que Villegas, que también ha optado por no pronunciarse sobre su abrupta salida del bufete ni sobre futuros proyectos.