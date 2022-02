Miguel Marzo, nuevo presidente de CEOE Aragón: "No es mi reforma laboral. Yo daría más flexibilidad a las empresas"

Miguel Marzo no quiso ser políticamente correcto en sus primeros minutos como presidente de CEOE Aragón. Al ser preguntado por los periodistas después de la asamblea de la organización por la reforma laboral aprobada este jueves dijo que no es la que él hubiese querido. Es la que ha sido "posible", la que pactaron patronal y sindicatos y que el Gobierno de Pedro Sánchez llevó al Parlamento. "No es mi reforma laboral", apuntó. "Yo hubiese dado más flexibilidad a las empresas", añadió, recalcando que las empresas no tienen siempre la misma carga de trabajo y que por ello deben tener "las herramientas necesarias" para seguir con su actividad.

Como responsable de Recursos Humanos de Pikolin, después de haber negociado tantos convenios de empresa, Marzo sabe de lo que habla en un ámbito como el laboral. Una especialización que le resultará muy útil en la mesa del diálogo social, en la que participan las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos UGT y CC. OO. Mesa a la que el presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, le dio la bienvenida en su discurso en la asamblea de la patronal. Marta Gastón, consejera de Economía, Planificación y Empleo, presente también en el evento, será su interlocutora en la DGA en este terreno.

Preguntado también por la reforma laboral, Lambán no entró en el contenido de lo que aprobarían las Cortes Generales horas más tarde, pero sí celebró que para salir adelante el texto contó con el apoyo de un partido como Ciudadanos y no fue necesario el respaldo de las fuerzas nacionalistas. "Unos apoyos me gustan más que otros", afirmó.

Quienes sí entraron en el contenido de la nueva reforma laboral fueron los líderes de UGT y CC. OO. en Aragón, Daniel Alastuey y Manuel Pina, ambos presentes también en el acto de CEOE. "El acuerdo fue firmado por las dos patronales y los dos sindicatos, por tanto es positivo", señaló Alastuey. "No es la derogación de la reforma del PP que habíamos pedido y muchos de los puntos que no han salido los seguiremos reivindicando", aseguró, dejando ver así que todas las partes hicieron cesiones para que saliera adelante.

El líder de UGT Aragón valoró que en el texto aprobado se incluyan compromisos de patronales, sindicatos y Gobiernos que ayudarán a reducir la temporalidad de nuestro mercado laboral del 25% al 15%, un objetivo que él considera posible ya que, además de la reforma laboral, hay una acuerdo firmado con administraciones públicas que puede ayudar a reducir la precariedad. Gobiernos y ayuntamientos, recordó, son en gran parte culpables de esa elevada temporalidad existente en nuestro mercado laboral.

Manuel Pina, por su parte, destacó que cuando se llega a un acuerdo en el ámbito laboral, donde centrales como CC. OO. tienen mucha experiencia, siempre hay cesiones. "Los acuerdos no son de nadie para que al final sean de todos", dijo al referirse a las declaraciones de Miguel Marzo sobre la reforma aprobada ayer. Efectivamente, apuntó, "este es el acuerdo posible".

Pina se mostró especialmente satisfecho con lo incluido sobre los ERTE en el texto avalado por el Congreso e hizo hincapié en el buen funcionamiento de esa herramienta durante la pandemia.