Ricardo J. Rodríguez: "Vamos a una sociedad donde la interacción va a ser virtual"

Este viernes la Cátedra Telefónica de la Universidad de Zaragoza y el grupo de investigación RME-Disco que dirige presentan la Escuela de retos de ciberseguridad. ¿Qué es exactamente?

Queremos poder descubrir potenciales estudiantes, fomentar sus capacidades en ciberseguridad, que les sirvan para un futuro profesional, para nuestro grupo de investigación y para participar en competiciones llamadas CTF (‘Capture the Flag’), capturar la bandera, donde se suele dar a los participantes una serie de retos.

¿Y qué les aportan?

Sirven para que puedas mejorar tus aspectos tanto defensivos como ofensivos. Te pueden dar un sistema y defenderlo de los ataques informáticos que vengan. Normalmente es más atacarlo. Para poder defender hay que saber atacar.

¿Un informático lleva un ‘hacker’ dentro?

Hay que diferenciar. Hay mucha mala prensa con el ‘hacker’, pero por definición es una persona amante de la tecnología, que la explora hasta su máxima expresión. Una persona que tiene mucho interés por un tema. Ese gusanillo lo tienes que tener.

¿Sigue siendo una carrera sin paro?

Sí. En Informática suele ocurrir que la mayoría de la gente que está en el último curso, si te descuidas, trabaja antes de acabar.

¿De pequeño era de los que desmontaban cosas para ver qué había dentro?

Yo creo que sí (sonríe). Empecé cuando tenía 14 ó 15 años a aprender un lenguaje ensamblador de programación porque tenía interés en cómo funcionaban las protecciones de los juegos de ordenador para poder eliminarlas. Me interesaba todo el tema de los virus informáticos. De ahí pasé a estudiar Ingeniería Informática.

¿Estamos desprotegidos los usuarios ante los ataques informáticos?

Sí. Es muy habitual que estemos expuestos a muchos ataques, aunque hay muchos que se paran. Pero está la típica llamada telefónica, correos electrónicos, páginas web que pueden parecer de nuestro banco y no lo son.

¿Somos conscientes de qué datos damos al marcar ‘Acepto términos y condiciones’?

No. No somos conscientes de la cantidad de datos que estamos dando a las aplicaciones o redes sociales. El día de mañana puede suponernos un problema.

¿Qué tipo de problema?

Por ejemplo, tienes que tener en cuenta que en el momento en que subes una fotografía a internet ya no es tuya. En las redes sociales la gente sube todas las fotografías de noches de fiesta y el día de mañana puede ir a buscar trabajo y la empresa puede usar las redes sociales para saber quién es.

Internet debería abrirnos al mundo, pero ¿nos estamos encerrando en uno más pequeño?

Totalmente. Te sesga la visión. Solo quieres leer aquello con lo que te sientes bien. Sucede en todas las redes sociales. Te creas un prisma que es diferente a la visión de la realidad.

Eso radicaliza.

Eso está pasando hoy. Cada vez estamos más radicalizados.

¿Cómo ve a sus alumnos?

De todo hay. Cada vez las generaciones están más preocupadas por la inmediatez. Tenemos una sociedad de estímulo rápido y eso es un problema para la comprensión. Google no lo es todo, no nos va a resolver los problemas. Cada vez hay más dependencia tecnológica y no en el sentido bueno.

¿Podemos estar aún más conectados? Yo voy con dos móviles y un portátil.

Aún queda. Ahora está Facebook empezando con el metaverso, que va a ser lo siguiente.

¿No será triste vivir en ese mundo virtual?

Tiene sus pros y sus contras. Vamos a ir a una sociedad en la que la única capacidad de interacción va a ser virtual, no física. Eso sí que será un problema.