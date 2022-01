Nueve de cada diez empresas subirá salarios este año, según un estudio

Más de un 90% de las empresas españolas subirán el salario a sus empleados en 2022, según un estudio elaborado por Ceinsa en el que se ha consultado a más de 500 compañías españolas.

En dicho estudio, el 39,77% de la empresas consultadas por Ceinsa había decidido ya proporcionar un aumento de sueldo a sus trabajadores, un 50,38% lo consideraba probable aunque no había decidido la cantidad y solo un 9,85% no había decidido aún si hacerlo o no.

Sobre la cuantía del aumento, la subida media se sitúa en un 2,81% y el 70% ha afirmado que prevén subidas de entre un 1% y un 4%. Además, el estudio destaca que la subida media será algo superior para jefes y mandos intermedios (3,10%) que para el personal de convenio (2,5%).

"Observamos un importante incremento salarial, que afecta a todos los niveles de la organización", ha explicado Josep Capell, consejero delegado de Ceinsa, quién ha añadido que "el crecimiento 0%, con un peso importante el año pasado, ha desaparecido este de las tablas, lo que implica que las empresas parecen claramente orientadas hacia la subida de salarios".

Desde Ceinsa también han destacado que se registra un notable aumento del porcentaje de empresas que realizarán incrementos salariales por encima del 5%. Lo hará un 10% entre las que ya han decidido llevar a cabo subidas salariales y un 3% entre las que es probable que lleven a cabo subidas salariales.

En función del tamaño de empresa, las empresas medianas, de entre 100 y 300 empleados, serán las que más incrementen los salarios, llegando a una media del 3,01%. Le siguen en la lista las grandes empresas (más de 300 empleados), con una subida del 2,69%, y el 2,67% de media en las pymes.

Por otra parte, desde Ceinsa han lamentado que la inflación media del 2021 se situó por encima del 3%, lo que significa que, aunque los incrementos salariales sean altos, no se va a ver incrementado el poder adquisitivo de los trabajadores.

"Desde Ceinsa estamos aconsejando o aplicar el IPC subyacente, que es de un 2,1%, o aplicar un incremento igual a la subida del IPC a 3 años. Cada año se realizará un incremento acordado, habitualmente entre un 2,5%-3%, y a final de los 3 años se revisará el incremento del IPC acumulado y se regularizará", ha recomendado Capell.