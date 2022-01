CC OO y UGT piden a la izquierda que no haga "el tonto" y apoye la reforma laboral

CCOO y UGT han pedido hoy el voto favorable de todos los partidos a la reforma laboral, especialmente los de izquierda, a los que ha emplazado a no hacer "el tonto", ya que su 'no' significaría la ruptura del bloque de investidura, "que no es un tema menor con el escenario político que tenemos encima".

En una rueda de prensa en Barcelona, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han pedido que la reforma laboral se convalide el próximo jueves en el Congreso "por convicción democrática", ya que se aprobó mediante el diálogo social y es una "buena reforma".

El líder de CCOO ha alertado de que las consecuencias políticas de no aprobar la reforma laboral serían "evidentes" y ha asegurado que si no se convalida se consolidaría la ruptura del bloque de investidura y esto lo tienen que valorar los partidos.

"Ojo al escenario político que tenemos encima", ha dicho Sordo, que ha mencionado la participación de líderes de extrema derecha este fin de semana en Madrid en un acto de Vox.

Álvarez ha pedido "seriedad" y ha asegurado que no se trata de una ley de punto y final en la legislatura, sino de convalidar los puntos que acordaron los agentes sociales y los sindicatos y que van en la línea apuntada por Bruselas para que España pueda acceder a los fondos europeos.