Autónomos y pensiones: subida de las cotizaciones con jubilaciones un 40% más bajas

Los trabajadores autónomos también se verán afectados por la subida de las cotizaciones sociales que incluye la futura reforma de pensiones. La medida supone el aumento de las aportaciones a la Seguridad Social, para reforzar los ingresos públicos destinados a abonar las pensiones. Al colectivo le afecta también la propuesta de incremento del 0,6% entre 2023 y 2032 pactada para los trabajadores por cuenta ajena alcanzado entre el Gobierno, representado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá, y los sindicatos UGT y CC. OO., del que se desvincularon las patronales CEOE y Cepyme.

En línea con las citadas patronales, la asociación de trabajadores y profesionales autónomos ATA ha rechazado el mecanismo por considerar que "castiga" al colectivo y que con él no se solucionarán los problemas de la Seguridad Social.

"Asfixiados"

ATA se ha opuesto a incrementar los costes sociales, que lo considera "la peor de las noticias". Desde la organización critican que el llamado 'mecanismo de equidad' no es tal, sino solo una subida de cotizaciones "que no va a servir para paliar el déficit de la Seguridad Social" con un agujero mucho mayor. Su presidente, Lorenzo Amor, ha señalado en un comunicado que los autónomos están "asfixiados" con la situación actual por las restricciones de la pandemia de covid-19, a las que se ha sumado los efectos de la escalada del precio de la luz y los problemas de la falta de suministros. "La vaca no da más leche", ha confesado.

En enero, el colectivo afronta también una subida de cuotas que se ha venido anunciando y que supondrá unos 60 euros al año. Además, esta incluye un aumento de los tipos de cotización del 30,6% al 30,9%, lo que conllevará una subida en la cuota entre 36 y 149 euros anuales para autónomos personas físicas y entre 44 y 149 euros para societarios.

La Unión de profesionales y autónomos UPTA ha calculado que la citada subida de cuotas puede ser de unos 7 euros al mes, que se sumarían a los alrededor de 5 del mecanismo de equidad intergeneracional en las pensiones, que es el que recoge el incremento de las cotizaciones en la reforma de pensiones que tiene que superar ahora el trámite parlamentario.

El secretario general de UPTA en Aragón, Álvaro Bajén, critica que aunque "matemáticamente sea poco, los paganos somos siempre nosotros" y dice que "para la sostenibilidad del sistema hay que encontrar otra medida y no solo incrementar las cotizaciones". A la hora de aumentar los ingresos de la caja única de la Seguridad Social apuesta por que procedan, por ejemplo, de la 'tasa Tobin', el impuesto por transacciones financieras que entró en vigor este año.

590 euros menos de pensión media

Bajén urge acometer primero la reforma del régimen especial por el que cotizan a la Seguridad Social, el RETA, e ir reduciendo la brecha actual con las pensiones de los trabajadores asalariados. Las cotizaciones para la jubilación son unos de los quebraderos de cabeza del colectivo, formado en la comunidad por 100.608 personas, según los datos de octubre de la Seguridad Social. A la hora de retirarse, las prestaciones resultan muy inferiores a las de los asalariados porque pasan buena parte de su vida laboral cotizando lo menos posible. Un 87% paga el mínimo, bien porque sus ingresos no les permiten aportar más o porque ya cuentan con un plan privado de pensiones (el 40%), explican como algunas de las causas desde UPTA. "Han estado trabajando toda su vida", recalca Bajén, a la hora de pedir una mejora de las prestaciones mínimas.

En Aragón, la diferencia entre las pensiones de jubilación entre autónomos y asalariados alcanzó el 40% en octubre, según los últimos datos de la Seguridad Social. La pensión media por jubilación se situó en 1.432,57 euros al mes en el régimen general y 838,69 euros en el de autónomos, casi 594 euros menos, según las estadísticas elaboradas por UPTA Aragón. En la comunidad hay 50.128 trabajadores por cuenta propia jubilados.

En España hay 1,9 millones de autónomos pensionistas, que cobran unas prestaciones "pírricas", ha venido denunciando UPTA. La "brecha" a nivel nacional es de 543,70 euros de media, ya que los trabajadores asalariados perciben 1.338,84 euros de media, mientras que los autónomos cobran 795,14 euros.

Bajén alerta de que la situación del colectivo empeora por la crisis y augura que una vez se levante la moratoria de concursos de acreedores va a haber una "oleda" de quiebras, sobre todo, de quienes se presentan a los juzgados de lo Mercantil para acogerse a la segunda oportunidad y lograr el 'perdón' de las deudas.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.