Marta Blanco: "La estrategia internacional de las empresas no se ha resentido"

¿Qué es lo que más preocupa a la CEOE hoy desde el punto de vista de la internacionalización?

Yo no hablaría de preocupación, sino que lo que más nos interesa desde el punto de vista de la CEOE: que el sector exterior siga siendo un vector de crecimiento y de generación de empleo en nuestra economía. Los últimos datos demuestran que estamos volviendo a tener un papel protagonista en la recuperación. Queremos que el sector exterior siga siendo muy relevante. Casi un 35% del PIB español está ligado a las exportaciones. Somos una economía muy abierta, que está muy internacionalizada. Los últimos datos de enero a junio de las exportaciones nos dicen que hay una recuperación importante y se está llegando a la senda de crecimiento de las exportaciones.

¿Será la exportación una de las vías de recuperación económica tras la covid, como lo fue en la anterior crisis?

Absolutamente. Lo estamos viendo ya.

Entonces suplió la caída de la demanda interna, pero ahora la crisis ha sido mundial.

En la crisis anterior España no estaba tan internacionalizada y la incorporación de las empresas a los mercados exteriores permitió la recuperación, de tal forma que pasamos de un déficit por cuenta corriente estructural a un superávit. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que tenemos muchas empresas internacionalizadas, y lo que hay que hacer es no perder esa cuota de mercado que teníamos e incluso beneficiarnos de nuevas oportunidades que están surgiendo. Ahí los datos acompañan, porque lo que vemos es que entre enero y junio de 2021 las exportaciones, crecieron, un 23%. Además, es interesante que con datos cerrados de 2020 el número de empresas que exportan de forma regular (el año del que hablamos y los tres previos), aumentó más de un 4% y eso lo que nos está diciendo es que efectivamente esa estrategia de internacionalización de las empresas españolas no se ha resentido. La estrategia por la que se ha apostó en la crisis anterior continúa.

¿Y ahora qué preocupa más?

Ahora los datos son buenos pero hay varias cuestiones importantes. Nosotros somos grandes defensores de los mercados abiertos, del multilateralismo, de decisiones que se toman por todos los países para que las normas sean las mismas para todas las empresas. Como consecuencia de la pandemia se han tomado en algunos casos decisiones que pueden suponer una menor apertura de los mercados. Nosotros lo que decimos es que esas situaciones sean coyunturales y que se recupere esa apertura de mercados y el multilateralismo.

¿Qué otros temas preocupan?

Hay otra cuestión que es importante y es lo que nosotros llamamos ‘level playing field’ (todos juegan con las mismas reglas), es decir, que las empresas compitan en igualdad de condiciones. Ahí vemos que como consecuencia de la pandemia se ha dado apoyo a empresas que pueden quebrar el ‘fair play’. Luego hay cuestiones más estructurales que también lo rompen, como las ayudas públicas a empresas que compiten en mercados locales.

¿Y la crisis de suministros en la industria, como la falta de semiconductores?

Se ha producido una ruptura como consecuencia de la pandemia, con dificultades en el suministro de materias primas, de bienes intermedios, todo ello ocasionado entre otros factores por un aumento de la producción al mismo tiempo en todos los sectores y por el incremento de la demanda tras unos meses de atonía. Es una preocupación sobre la que estamos trabajando para ver qué razones provocan esto, si son coyunturales, como por ejemplo lo que afecta a la disponibilidad de contenedores, o si son cuestiones estructurales, para neutralizar los problemas de suministro. Necesitamos claramente que las cadenas de suministro no se rompan.

¿Y la movilidad internacional?

En este tema ha resultado más afectado el comercio de servicios que el de bienes, el de mercancías. Por tanto, en lo que tenemos que trabajar es que esa movilidad se recupere de forma segura y para ello lo que pedimos a los gobiernos es que el reconocimiento de vacunas no sea un obstáculo, o que las decisiones no se tomen de forma unilateral o arbitraria, máxime cuando ya ha ido calando que este es un problema global que requiere de respuestas globales.

En Aragón preocupa la crisis de suministro de chips semiconductores. ¿Tendríamos que recuperar nuestra autonomía industrial?

Los semiconductores son productos estratégicos que afectan a varios sectores, a unos más que otros. Lo que vemos es que la autonomía a la hora de producir es un objetivo que compartimos, aunque más que la autonomía, que no seamos vulnerables ante los problemas de suministro. Tenemos que valorar cómo reducir esa vulnerabilidad, que no sea a costa de la eficiencia en los procesos de producción. No olvidemos que somos una economía abierta y que de la misma manera que necesitamos reducir la vulnerabilidad en los suministros tenemos también que saber que somos una economía abierta al exterior, que exportamos e importamos y que necesitamos ser atractivos también para la inversión. Ahora se está produciendo una reconfiguración de las cadenas de producción.