Benito Tesier: "La industria auxiliar perderá un 20% de productividad por la falta de microchips"

La crisis de los semiconductores, que se mantendrá durante todo el año que viene, amenaza con ser más perjudicial para la industria de la automoción (incluida la red de proveedores) que la propia pandemia. Así lo entiende Benito Tesier, presidente del Clúster de la Automoción de Aragón (CAAR), reelegido la semana pasada en dicho cargo hasta 2024.

«Cerraremos el año con un problema superior al que originó la covid en 2020 ya que entonces hubo un parón de tres meses y después una recuperación inmediata, un segundo semestre que fue bueno, pero este año, no va a ser así. Frente a la media en pérdida de productividad del anterior ejercicio, que fue del 15% este año, superaremos el 20%», estima.

«La solución lamentablemente no está en manos del sector de la automoción. La carestía de semiconductores es un problema a nivel global. Hay muy pocos fabricantes y solo TSMC, uno de las más grandes del mundo, con sede en Taiwan, abastece el 60% de este producto a nivel mundial». No queda otra, por tanto, que «adaptarse» y reorganizar el trabajo como ha anunciado Stellantis al suspender uno de los turnos, el de la noche, para que los otros dos puedan trabajar con más normalidad y no tener que parar tanto.

Pendiente de la solución que adopten, explica, está toda la industria auxiliar que previsiblemente tendrá que negociar de nuevo ERTE. «Vamos a sufrir paros, recortes y situaciones sobrevenidas y habrá que ir a soluciones conjuntas entre dirección y representantes de los trabajadores para que no perdamos ninguna empresa».

Habrá algunos proveedores, según Tesier, que saldrán mejor parados porque o están más diversificadas o son fabricantes también de recambio -que está sufriendo menos que el primer equipo- pero las que son monocliente no van a poder absorber los impactos negativos de esta crisis y tendrán que tocar sus estructuras fijas de plantilla, una vez que se hayan quitado a los eventuales.

El peligro de que la crisis de semiconductores acabe en destrucción de empleo en la industria de la automoción está ahí, latente, y evitarlo depende en buena medida de la capacidad de ser flexibles y adaptarse que tengan las industrias. «Los ERTE los tenemos que mantener porque si no existe esa herramienta, el problema va a ser mayor», advierte. Pero además, dice, habrá que ir pensando en «nuevas fórmulas de flexibilidad laboral» que permitan adecuarse a esta crisis por falta de suministro que nadie esperaba y a la que se ha sumado la escalada «desbocada» en el precio de las materias primas y de los costes logísticos, sobre todo en contenedores.

«Vamos a ver una inflación fuerte y precios más caros no solo en los coches sino en ordenadores y todo que lleve tecnología», pronostica.

La planta de PSA vuelve hoy al trabajo

Después de que se interrumpiera la actividad por cuarta vez desde la vuelta de vacaciones por falta de componentes electrónicos, la planta de Opel PSA retoma hoy la actividad productiva en ambas líneas a partir de las 6.00 después de haber estado sin trabajar todo el lunes, incluido el turno de noche.

Esta semana la dirección llamará al comité para empezar a negociar qué hacer con ese excedente de personal que supondrá la suspensión del turno de noche a partir del 4 de octubre. Dos semanas quedan para acordar la fórmula menos lesiva para la plantilla. Los sindicatos hablaron de la posibilidad de usar el ERTE para mandar a la mitad de la plantilla un mes al paro y otro mes a la otra mitad, si bien la dirección propuso dar la opción de ir a trabajar a otras plantas del grupo. Está por ver qué solución adoptan.

