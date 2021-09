La ampliación de El Prat queda aplazada al menos 5 años, según avanza el Gobierno

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado que en esta legislatura "no hay margen" para retomar la inversión para la ampliación del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, por lo que ha dado por perdida "la oportunidad" de acometer el proyecto, que queda aplazado al menos 5 años.

En sendas entrevistas a la SER y RAC1, Sánchez ha insistido en que el documento de AENA con las inversiones previstas para el período 2022-2026 "no se puede modificar". "No hay margen para retomar la inversión en esta legislatura. Es esta oportunidad la que perdemos", ha asegurado, pese a que el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, se ha mostrado dispuesto a retomar las conversaciones para permitir la inversión de 1.700 millones de euros que debía convertir el aeropuerto catalán en un 'hub' intercontinental.

Sánchez ha asegurado que, a pocas semanas de que el acuerdo para la ampliación llegara al Consejo de Ministros, "no se dan las condiciones" para tirar adelante un proyecto "que requiere el consenso nítido y firme de la Generalitat". "No hay margen para retomar la inversión en esta legislatura. Es esta oportunidad la que perdemos", ha asegurado, pese a que el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, se ha mostrado dispuesto a retomar las conversaciones para permitir la inversión de 1.700 millones de euros que debía convertir el aeropuerto catalán en un 'hub' intercontinental. "No se podrá volver a incluir hasta el próximo Documento de Regulación Aeorportuaria (DORA), a partir de 2026", ha reiterado.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado que no renuncia a la inversión para ampliar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, pero ha avisado de que se debe hacer con consenso y que no aceptará la "maniobra de presión" del Gobierno central.

En esta sentido, se ha expresado también el presidente de AENA, Maurici Lucena, quien ha dejado claro que hasta de aquí a un lustro, cuando "se abra una nueva oportunidad regulatoria", no se podrá retomar el proyecto de El Prat. "De aquí a cinco años, si las circunstancias en Cataluña han cambiado y hay un sustrato político que ve más adecuada esta inversión, volveremos a hablar de ello", ha declarado en una entrevista en Catalunya Ràdio.

La ministra ha vuelto a lamentar un tuit del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el anuncio de consellers de ERC de que irían a la manifestación de protesta del 19 de septiembre, y ha señalado que "cuando se está gobernando un país hay proyectos como este y no nos podemos permitir criaturadas". "No podemos jugar con las expectativas del país", ha dicho.

És impossible portar a bon port un projecte de tanta envergadura sense el suport nítid i sense fissures de la @gencat.



Per aquest motiu, hem suspès l'ampliació de l'Aeroport de El Prat perquè el pacte s'ha trencat per una pèrdua de confiança manifesta. pic.twitter.com/hn1UOhkquy — Raquel Sánchez (@raquelsjimenez) September 8, 2021

Maurici Lucena ha criticado también que el 'Govern' no tenga una posición "madura ni homogénea" sobre este tema y ha defendido la transparencia con que han actuado el Gobierno y Aena.

A pesar de que voces de Podemos -socio del PSOE en el Gobierno- se han pronunciado en contra de la ampliación de El Prat, entre ellas la vicepresidenta Yolanda Díaz, Lucena ha dejado claro que "la posición del Gobierno de España era de apoyo total al proyecto de 'hub' intercontinental" presentado por AENA. "En materia aeroportuaria la vicepresidenta no tiene competencias. ¿Le habéis oído decir eso al presidente de España? Pues ya está", ha subrayado, tras recordar que en un gobierno de coalición siempre hay opiniones diferentes sobre algunos temas.

Raquel Sánchez ha explicado que, tras el acuerdo alcanzado con la Generalitat el pasado 2 de agosto, su ministerio recibió llamadas de responsables del Govern "pidiendo matizaciones".

A este respecto, Maurici Lucena ha aseverado que el proyecto que se acordó el 2 de agosto es el mismo que se presentó la pasada semana y que suscitó de nuevo los recelos de miembros del Govern. "Lo que ha pasado es que una de las partes que asumió el acuerdo -en referencia a ERC- se ha salido de él. Solo hay que repasar la hemeroteca de estos últimos cinco días sobre las opiniones que el propio Govern de la Generalitat ha ido emitiendo sobre el pacto alcanzado", ha lamentado Lucena.

La titular de la cartera de Transportes y Movilidad ha adelantado que, en un ejercicio de transparencia, este jueves se difundirán a través de la web de Aena los documentos técnicos y las actas relativas al proyecto. "Y juzguen ustedes mismos lo que se estaba discutiendo", ha precisado el presidente de Aena.