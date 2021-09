Jubilados, de indignados a cabreados: "Las pensiones no son un gasto, nos las hemos ganado"

Empezaron a trabajar casi en la infancia y han llegado a la jubilación sumando largos años de cotización. La generación del 'baby boom', nacida en España entre la postguerra y el desarrollismo de los años 60, no pensaba que cuando les llegara el retiro iban a tener que salir a la calle a reivindicar mejoras para ellos y para las pensiones "de los que vienen detrás", como no se cansan de repetir. La reforma de las pensiones se queda corta para algunos colectivos de jubilados que vuelven en septiembre a salir a la calle en Zaragoza, pese a cambios como revalorizar otra vez las prestaciones con el IPC.

"Las pensiones no son un gasto, nos las hemos ganado", afirma, tajante, Manuel Marteles, zaragozano del barrio de las Delicias de 85 años. Es uno de los fieles a las concentraciones que la Coordinadora por la defensa del sistema público de pensiones en la plaza del Pilar y de los primeros que las han retomado este lunes. Pide que se siga avanzando en mejorar las prestaciones. "Todo lo que se haga es poco", asegura.

"Respeto y dignidad"

Lamenta la elevada temporalidad del mercado laboral que hace que los jóvenes, que son los que trabajan ahora para pagar las pensiones, solo tengan contratos precarios. Tanto ellos, que son "los que vienen detrás" para cobrar las prestaciones, como los actuales pensionistas "se merecen otra atención, un poco más de respeto y dignidad", exige.

En su caso, Manuel asegura que tras estos años de lucha por la derogación de las reformas de las pensiones anteriores, su enfado ha ido creciendo porque "estoy en un movimiento de pensionistas indignados, pero ahora estoy hasta cabreado".

"Somos la generación que hemos sacado este país adelante"

En ello coincide Charo, de 78 años, vecina del barrio de Manuel, amiga "de muchos años" y compañera del colectivo de pensionistas que surgió al calor de las asambleas de Delicias en el 15-M, hace ya diez años. "Somos personas que hemos trabajado mucho", recalca, ante las críticas que han llevado incluso a culpabilizarles del agujero de la Seguridad Social para pagar las pensiones. Esto último "es una de las cosas que más me indigna", asegura, y añade que "somos la generación que hemos sacado este país adelante". Recuerda que muchos de ellos tuvieron que dejar el colegio para ponerse a trabajar y ayudar en casa.

Compensación por la subida de precios

Este año el pago de las pensiones será mayor para el Estado por la desviación de la inflación. El Índice de Precios al Consumo (IPC) ha subido más de lo previsto y el Gobierno deberá compensar con un 'paga' todo lo que supere el incremento del 0,9% previsto para este año. Actualmente, la inflación se sitúa por encima del 3%. De media, rondará los 200 euros. Sin embargo, Concha lamenta que "al que cobre una pensión mínima de 500 o 600 euros al mes no se le va a notar". Sobre todo, porque el incremento de precios lo notan a diario en la luz o productos frescos como la fruta y la verdura "que es justo lo que más tenemos que comer por nuestra salud", se queja. Mantiene que para garantizar las pensiones es necesario que estas se paguen con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Antonio Matinero, pensionista de la asociación Asjubi 40. Heraldo.es

Antonio Matinero forma parte de las personas a quienes jubilarse antes de tiempo les sale caro. "Tengo 44 años cotizados y me quitan un 15% de pensión", explica. Los coeficientes reductores actuales le van a hacer perder parte de la prestación, que tampoco podría mantener íntegra con los nuevos aprobados en la reforma, que penalizan por meses en vez de por trimestres. "Lo que viene no es mejor", asegura.

"Son circunstancias de trabajo las que nos obligan a jubilarnos antes. No te coge nadie"

Lamenta que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social en el que está al frente José Luis Escrivá, no tenga en cuenta "que son circunstancias de trabajo las que nos obligan a jubilarnos antes", por despidos o porque luego, con cierta edad, "no te coge nadie". Pide que no se castigue a este colectivo de personas con 40 o más años cotizados porque "no se tiene en cuenta que yo empecé a trabajar a los 14 años". Forma parte de la asociación de jubilados Asjubi 40, una de las que componen la citada coordinadora, que reivindica que no haya penalizaciones.

Mientras la reforma tiende a alargar la edad de jubilación hacia los 67 años, defiende la vuelta al retiro a los 65. "Antes eran los jubilados los que estaban apoyados en las vallas mirando obras y ahora son los jóvenes quienes están viendo cómo trabajan los mayores", pone como ejemplo de la falta de relevo que cree que provoca la medida y que viene negando el Gobierno. "Que quiten los gastos que no corresponden de la Seguridad Social", pide, con lo que cree que se podría mantener el sistema público. Critica la "privatización" que se quiere hacer con el impulso a los planes de pensiones privados.

La coordinadora estatal de pensionistas ha convocado una manifestación el 16 de octubre en Madrid. Todos coinciden en que es necesario protestar, pero no todos podrán ir. "Yo no me atrevo, pero sí que iría", confiesa Concha. Con el parón que ha supuesto la pandemia de coronavirus para sus vidas asegura que "me han caído 10 años más". Manuel cree que les toca retirarse y "dar el relevo a los que están recién jubilados para que cojan el testigo" porque las protestas asegura que deben continuar pese a las mejoras del actual Gobierno.

