El Gobierno abre la puerta a intervenir en los grandes ERE y buscará una fórmula para limitarlos

El Gobierno se rebela contra la avalancha de ERE que están anunciado las grandes empresas y que podrían mandar a la calle a más de 35.000 trabajadores, muchos de ellos pertenecientes al sector de la banca, que es el que encabeza esta oleada de despidos colectivos. Por eso contraataca y quiere evitar que compañías con beneficios tengan carta libre para rescindir el contrato de sus empleados basándose en una caída en la facturación. Esto es lo que se desprende de las palabras que este miércoles pronunciaron tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como su vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, mostrándose totalmente contrarios a estos ERE y abriendo la puerta a modificar la ley para limitarlos.

Por primera vez desde que algunos bancos anunciaran sus ERE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticó duramente estas propuestas. Y prometió, durante su intervención en el 43 Congreso Confederal de UGT en Valencia, que el Ejecutivo trabajará "intensamente" junto a los sindicatos para "mitigar al máximo" los despidos colectivos en "sectores en los que los beneficios no los justifiquen", en clara referencia a la banca.

En este sentido, Sánchez rechazó los ERE anunciados por grandes empresas porque "generan alarma social, incomprensión y trasladan a la opinión pública que la transformación tecnológica es algo de una minoría y no de la mayoría, cuando es el principal reto y desafío". "No podemos consentir que sectores que pagan millones en sueldos a sus ejecutivos, que no han dejado de crecer y crecer y crecer durante la pandemia, anuncien al mismo tiempo despidos masivos de trabajadores", denunció.

Unas horas antes fue la ministra de Trabajo la que en el Congreso cargó con dureza contra la reforma laboral del PP que impide al Gobierno actuar en los despidos colectivos al eliminar la autorización administrativa que estaban obligadas a pedir las empresas en caso de presentar un ERE. Ante la petición realizada por el diputado de Bildu Oskar Matute de que la restablezcan porque "estamos asistiendo a una cascada de ERE", la ministra le dio la razón y dijo que el Gobierno "buscará una fórmula que nos permita actuar".

Cabe recordar además que la semana pasada el Ministerio de Trabajo envió sendas cartas a BBVA y CaixaBank presionando para que rebajaran el número de empleados afectados por un despido colectivo, lo que causó cierta sorpresa en el sector.

Cambio de discurso laboral

Otro claro mensaje que quiso mandar el Ejecutivo es que derogará antes de fin de año la reforma laboral. Yolanda Díaz lo volvió a hacer y esta vez en el Congreso y con la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, sentada a su derecha. Con rotundidad y sin atisbo de duda, la ministra de Trabajo repitió este miércoles por tercera vez en estas dos últimas semanas las palabras que hasta hace poco evitaba: "Sí, vamos a derogar la reforma laboral del PP". Lo hizo en la Cámara baja, con Calviño a su lado, quien dejó una mirada de sorpresa ante las palabras de su compañera de gabinete.

A Díaz ya no le tiembla la voz para gritar a los cuatro vientos que derogará esta reforma, tratando ahora de erigirse como la nueva líder de Unidas Podemos: "Si antes de diciembre esto no está hecho, yo compareceré para rendir cuentas y haré lo que tenga que hacer". Se refería así al compromiso del calendario remitido a Bruselas.

Igual que con los ERTE, Sánchez precisó esta promesa y explicó que "la izquierda no solo tiene que decir que va a desmantelar, también que va a avanzar". "Hay compañeros que me dicen: tienes que decir derogar la reforma laboral", recordó. Aun así, Sánchez indicó que "cuando estamos hablando de revisar a fondo el mercado laboral, por supuesto que hay que derogar cosas que hizo el PP cuando estaba en el Gobierno, pero también modernizar muchas otras", reiteró.