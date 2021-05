Ingemetal ultima un concurso de acreedores que pondrá fin a sus 40 años de trayectoria

El grupo Ingemetal, fabricante de estructuras metálicas nacido en Zaragoza como Ingeniería y Construcciones Metálicas en 1981, pone fin a su actividad después de realizar obras emblemáticas y de gran envergadura dentro y fuera de España durante 40 años. La compañía, según indicó ayer Fernando Laborda, su presidente ejecutivo, presentará la próxima semana un concurso de acreedores tras constatar la imposibilidad de seguir adelante tras un año duro de pandemia y el fracaso de sus negociaciones con los bancos.

«La pandemia nos ha dado la puntilla», reconoció Laborda, que precisó que al descenso de la actividad de la empresa, que pasó de facturar 23 millones de euros en 2019 a no llegar a los 10 millones el ejercicio pasado, se sumaron unos problemas de liquidez que no pudieron resolverse ni con líneas de financiación de entidades bancarias, ni vía préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), ni a través del Cesce. «Intentamos conseguir 3 millones de euros de circulante para seguir trabajando pero fue imposible», reconoció el directivo antes de reconocer que por ello se dejó de trabajar en proyectos contratados por su incapacidad de comprar materiales y no se pagaron nóminas desde enero.

Frustradas las negociaciones en marcha, el grupo presentó el pasado 22 de abril tres expedientes de regulación de empleo (ERE) de extinción para los trabajadores de sus tres empresas, Ingeniería y Construcciones Metálicas, Ingemetal Energías y Ventanas y Muros Cortina, que empleaban a unas 80 personas, número que se elevaba hasta las 120 hace dos años. La consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, señaló en un encuentro con la prensa para valorar los datos del paro registrado en abril que las tres sociedades de Ingemetal habían solicitado ERE de extinción que afectarían a 28, a 23 y a 15 trabajadores.

El grupo tenía hace dos años una oficina en el paseo Rosales de Zaragoza y centros de producción en el polígono Malpica y en Huesca. El año pasado ya se había concentrado toda la actividad –la administrativa, la productiva y la de almacenaje– en Malpica.

Ingemetal ha sufrido el retraso de proyectos provocado por la pandemia de la covid-19 el año pasado y ha tenido que abandonar su participación en obras relacionadas con la reforma de Grancasa y la adecuación del Pabellón Puente, así como las del edificio que la firma Sorigué construye en la margen derecha del puente de la Almozara. Al final solo ha trabajado en un campo termosolar en China, denominado Hami, que consiste en el montaje de 14.500 heliostatos, una iniciativa que hubiese tenido que materializarse en Redstone, Sudáfrica, pero que no se ejecutó ahí finalmente.

El nombre de Ingemetal ha estado vinculado a obras como el Muro de las Naciones construido para los Juegos Olímpicos de Grecia 2004, el museo de arte de Milwaukee (Estados Unidos), el pabellón de Aragón de la Expo 2008 de Zaragoza, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y el estadio San Mamés de Bilbao.