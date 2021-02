Unai Sordo: "Es un contrasentido la caída de los salarios en España"

¿Esta crisis sanitaria y económica se saldará otra vez con una pérdida de poder adquisitivo para la mayoría de los españoles?

Espero que no sea así y vamos a pelear por ello. La salida de esta crisis tiene que ser diametralmente distinta a la anterior, que se resolvió con una devaluación y caída de los salarios y un empobrecimiento de las mayorías sociales. Esto se hizo porque hubo una política de austeridad impuesta desde Europa y España fue un alumno aventajado. Ahora las políticas que se están impulsando tienen poco que ver con eso. Se está hablando de inversión y si hace falta de endeudamiento para evitar una recesión tan inmensa como la que hemos conocido en 2020. En esa lógica que la propia UE está impulsando es un contrasentido la caída de los salarios en España. Una palanca de crecimiento económico para 2021 es hacer una política de recuperación de sueldos no ya solo por cuestión de justicia, sino por eficacia económica.

¿Subir el salario mínimo es lo que pedirán en las protestas del jueves en toda España?

Lo del día 11 lo planteamos como una movilización para decir alto y claro que hay recuperar la agenda social pensando en la normalidad. Y que el Gobierno ponga fecha para abordar cambios en las condiciones laborales. Se está instalando la idea de que los fondos europeos condicionan la agenda política y no dejan tocar la reforma laboral y no es cierto. Conviene recordarlo desde la mesa del diálogo pero también desde la calle. Y les vamos a instar a negociar esa modernización de nuestra legislación laboral a corrigiendo lo peor de la reforma para buscar un empleo más estable y fórmulas distintos a los despidos en España como fórmula de ajuste de las empresas.

¿Qué puntos de la ref orma hay que cambiar?

Es importante que los convenios no puedan perder su vigencia si no se renuevan más allá de un año, es decir, la ultraactividad, y mejorar esas fórmulas que la reforma laboral dio al empresario para dejar de aplicar los convenios colectivos de forma casi unilateral. Son medidas que habría que revisar cuanto antes junto a la regulación de los despidos colectivos. En España se eliminó la autorización administrativa para los despidos colectivos y habría que recuperar un cierto equilibrio entre las decisiones de las empresas y la capacidad de la Administración de condicionar esas decisiones. Si no, las empresas multinacionales desinvierten de España y se llevan fábricas a otras partes del mundo al ser el sitio más fácil para marcharse. En Francia están obligadas a hacer un plan social de acuerdo con el Gobierno mientras en España prácticamente hacen y deshacen a su antojo.

¿Cuantos ERTE pueden acabar en despidos o ERE extintivos si esta situación de pandemia se prolonga?

Es difícil pronosticar cuándo vamos a recuperar la normalidad precovid pero creo que va a tardar. Yo diría que recuperar al 80% de los trabajadores que estuvieron en ERTE es ya muy importante. Las empresas que ahora mismo se mantienen en ERTE tienen que ver con los sectores más afectados vinculados a la hostelería o al turismo con lo cual es previsible que alguna de estas empresa pueda no salir a flote. Pero también creo que una vez haya un control de la pandemia, la recuperación de la economía española va a ser bastante intensa. Y como estos sectores están muy vinculados a la evolución del consumo no está escrito todavía que vaya a haber una destrucción masiva de esas empresas. Otra cosa es el dato preocupante sobre empresas que están prácticamente en situación de insolvencia, que ha aumentado hasta el 21%, y que afecta mucho al comercio, a la hostelería, a actividades ligadas con el turismo y pymes y es ahí donde está el núcleo del problema. Todo va a depender de hasta donde se controla la pandemia y la intensidad de la recuperación.

Estos sectores se quejan de la falta de ayudas directas y de que no se está haciendo lo suficiente para no dejarles caer.

Que le pidan explicaciones al Gobierno y a sus organizaciones empresariales. Nosotros lo que podemos decir es que pusimos en marcha la propuesta vinculada a los ERTE y esto ha servido no solo para salvaguardar cientos de miles de puestos de trabajo en la hostelería sino para salvaguardar un montón de empresas. Son costes han dejado de asumir de la misma manera que las cotizaciones sociales lo que supone una línea de ayuda a estas empresas lo quieran ver así o no. Se puso en marcha la prestación para autónomos o autónomas, que seguro es mejorable, pero es la primera vez que se hace un proceso de protección tan intensa de un colectivo al que normalmente no se le ponía un duro encima de la mesa.

De haber una nueva prórroga de los ERTE, ¿abrirán la mano para flexibilizar el despido como piden las patronales?

Es de sentido común que si se hace un esfuerzo de decenas de miles de millones de euros que pagan todos los españoles para sostener estos empleos a estas empresas cuando menos se les pida una contrapartida y es el compromiso en el mantenimiento del empleo. Una cláusula que ya tiene los suficientes elementos de flexibilidad para pensar que ninguna empresa se va a estrangular por ese cumplimiento. Por tanto, las empresas que no han incorporado a ningún trabajador del ERTE son pocas y desde luego quien a estas alturas no lo haya hecho en efecto tienen un problema y el menor va a ser el despido porque seguramente se trata de empresas que si están quebradas.

