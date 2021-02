Las profesoras copan el alza de las horas extras sin pagar en la pandemia

Mujer y empleada en el sector de la educación es el perfil del trabajador que más ha incrementado el número de horas extra realizadas pero no remuneradas, duplicando las de 2019, en el cierre de un año marcado por el teletrabajo y el parón de actividades por las medidas para frenar la pandemia de coronavirus.

Aunque el número total de horas extra y el de trabajadores que las realizaron se redujo en el cuarto trimestre de 2020 respecto al mismo periodo del año anterior, esta caída estuvo sustentada en los hombres y en los sectores más afectados por la covid-19, como el comercio y la hostelería.

500.000 horas extraordinarias a la semana

Por el contrario, las mujeres realizaron 500.000 horas extra a la semana más en el último trimestre de 2020 frente a un año antes, de las que 300.000 las trabajaron gratis, según los datos que proporciona la Encuesta de Población Activa (EPA).

En concreto, las mujeres de la educación hicieron 347.900 horas extra gratis a la semana en el último trimestre de 2020, 189.000 más que en el año precedente, seguidas por las empleadas en actividades profesionales, científicas y técnicas, que realizaron 151.600 horas más allá de su jornada sin percibir nada a cambio, 123.000 más.

Menos horas por el parón de la pandemia

En total, los trabajadores españoles hicieron 5,9 millones de horas extra en el cuarto trimestre del año, de las que casi 3,3 millones fueron pagadas, pero 2,7 millones no fueron abonadas. En el último año se redujeron en 20.800 las horas extra efectuadas, una caída que se produjo a costa de la reducción de las pagadas, ya que las realizadas sin percibir remuneración por ello aumentaron en 166.300.

Estas cifras se enmarcan en un año en que el número total de horas efectivamente trabajadas disminuyó un 6,3 %, en términos de contabilidad nacional, por el parón de la actividad amortiguado en el mercado laboral con los ERTE, donde llegaron a estar 3,4 millones y terminaron el año en algo más de 750.000.

"En un contexto de crisis, las horas extras trabajadas repuntan un 11% en el cuarto trimestre, impulsadas por las horas extra no pagadas. En términos interanuales, las horas extras trabajadas se estancan, pero mientras las horas extras pagadas bajan un 5%, las horas extra no pagadas suben un 7%", advertían desde CCOO, que señalaba al relevante impacto del teletrabajo en esta situación.

La mayor parte de las horas extra del último trimestre del año fueron trabajadas por hombres (3,4 millones), el 55 % de ellas pagadas, una tasa similar a las cobradas por las mujeres, que realizaron un total de 2,5 millones de horas fuera de su jornada laboral.

Por sectores de actividad, la mayor parte de las horas extra se realizaron en los tres últimos meses del año en las actividades sanitarias y de servicios sociales (934.000), seguidas por la industria manufacturera (897.000) y el comercio (788.000).

No obstante, observando el trabajo extraordinario no remunerado, destaca el comportamiento en el sector de la educación, con 504.000 horas extra no pagadas, seguido por el comercio y la industria.

Si se tiene en cuenta el número de trabajadores, 772.100 personas prolongaron su jornada más allá de la pactada en el último trimestre del año, 46.700 menos que un año antes, de los que la mayor parte fueron hombres (426.000 millones).

No obstante, respecto al año precedente, hubo 26.000 mujeres más haciendo horas extra, principalmente no pagadas, y 75.000 hombres menos prolongando su jornada más allá de la pactada. Por sectores, el aumento de mujeres haciendo horas extra se concentró en la educación (16.700 más) y la sanidad (12.000 más).

Así, mirando únicamente a aquellas empleadas a las que no remuneraron por sus horas extra, el incremento respecto al año anterior también se centró en la educación (18.700), las actividades profesionales, científicas y técnicas (10.000) y la sanidad (3.000) en el último año, en el que disminuyeron las ocupadas en comercio y hostelería.