Jubilarse antes de tiempo -y con menos pensión- o aguantar la crisis con la esperanza de que la economía remonte pronto. Muchos autónomos que se encontraban cerca de la edad de retirarse del mundo laboral han optado por cerrar su negocios antes de lo que tenían previsto. La pandemia ha causado grandes estragos económicos entre los autónomos, especialmente en el sector de la hostelería, comercio, construcción e industria. Aragón ha perdido este primer mes del año a 501 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), dejando el número total por debajo de la barrera de los 100.000, en concreto, 99.591.

"La pandemia ha forzado la jubilación anticipada de muchos autónomos. Hay muchos que siguen pagando los mismos gastos de la actividad pero no la pueden desempeñar. Aunque pierdan prestaciones, están dispuestos a jubilarse porque están en pérdidas. Al final, a la larga, es perder menos", explica Mayte Mazuelas, responsable de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Aragón. Por otro lado, los que se encuentran muy lejos de la edad de retirarse -y su negocio está estancado-, optan por redirigirse a otra colocación. "Hay actividades que van a necesitar mucho tiempo para recuperarse y posicionarse como estaban antes de la pandemia. Por eso, algunos están optando por buscar otros campos de trabajo", señala Mazuelas.

El ocio nocturno -discotecas y bares- y el ocio infantil -ludotecas y parques de diversión- son sin duda, según ATA, los más afectados por la pandemia. "Hay propietarios de discotecas que prefieren jubilarse ya y no perder más, al igual que trabajadores de ferias y mercados ambulantes, conciertos y todos los trabajos relacionados con el mundo del audiovisual, entre otros", señala

A pesar de todo, hay algunos que tienen las esperanzas puestas en la vacunación. "Muchos esperan que el segundo semestre de 2021 la economía remonte. Dependerá de la vacuna: la sanidad y la economía van de la mano. Si tenemos el 70% de la población vacunada, puede que a partir de verano veamos una recuperación de los sectores más afectados. Si los periodos de vacunación se alargan mucho más, habrá autónomos que no lo podrán soportar y tendrán que cerrar sus negocios", insiste la responsable de ATA.

El abogado Fernando Lázaro, en su despacho situado en César Augusto. HA

El abogado Fernando Lázaro Gimeno, dedicado fundamentalmente al asesoramiento empresarial, sostiene que la mayoría de sus clientes que rondaban los 60 años han optado por jubilarse o están pensado hacerlo pronto. "Los autónomos lo están teniendo muy complicado. Hay algunos que se jubilan a los 61 o 63 años. Es algo que antes de la pandemia no sucedía. En una situación económica buena, si tienes trabajo y estás bien de salud, pues aguantas. Sin embargo, la situación que vivimos es mala, falta mucho trabajo, se cobra mal, la gente echa más horas y gana menos", explica el abogado. Los que finalmente apuestan por retirarse del mundo laboral se acomodan a vivir con la pensión que les queda, aunque sea mucho menor de lo que esperaban y habían planeado a lo largo de toda una vida como autónomos.

A un año con pérdidas en la mayor parte de negocios, se suma un futuro muy incierto. "No sabemos cuanto tiempo se va a prolongar esta crisis. Pueden abrir un poco la mano y relajar las restricciones, pero igual en unos meses viene otra ola y es lo mismo. Lo que estamos viviendo es una paralización de la economía", sostiene el abogado.

De los casi 3 millones de autónomos que se contabilizaban a 1 de enero del año pasado en España, el 10,8% se quedó por el camino pasados nueve meses.Zaragoza presentó, después de Sevilla, el mayor porcentaje de bajas de autónomos (7,1%), según una estadística del INE. Además, el empleo creado por autónomos cayó en 70.000 trabajadores en en el país en 2020.

Jesús tiene 62 años y se dedica a la construcción en Aragón. Tiene una empresa junto a un socio desde hace más de 20 años. Ahora espera con ansia los tres meses que le quedan para cumplir 63 años para poder prejubilarse. "Si no penalizan mucho, me jubilaré en unos meses. Cada día es más complicado tener una empresa porque se exigen cada vez más protocolos y otros muchos documentos. Esta es la segunda crisis que vivimos en poco tiempo", lamenta el autónomo.

Ahora, Jesús, junto con su socio, han optado por centrarse en "pequeñas obras con pago asegurado". "En definitiva, nos limitamos a que a mi socio y a mi nos quede un sueldo", explica.