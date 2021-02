Dos amigos de Fórnoles lanzan al mercado el único vino espumoso elaborado en la provincia de Teruel

Bayod Borrás es la jovencísima bodega impulsada por Jordi Bayod y Jesús Borrás en la localidad turolense de Fórnoles. Es el pueblo con menos población del Matarraña y, sin embargo, es el único lugar de la provincia de Teruel donde se elabora vino espumoso.

Hasta hace un tiempo, estos dos amigos, junto a otros tres, empezaron a elaborar su propio cava para autoconsumo y para regalar, como una actividad de ocio. Pero lo que comenzó por placer en la bodega de una casa se ha convertido, cinco años después, en un proyecto de negocio para Jesús y Jordi.

Del grupo, ellos dos se han lanzado con la comercialización de sus creaciones, que no se pueden distribuir bajo el nombre de cava ya que la zona no tiene la denominación de origen. Lo suyo es, pues, un vino espumoso, pero no uno cualquiera. “Elaboramos brut nature reserva cien por cien”, puntualiza Jesús. Para ello, el proceso es largo, ya que hacen falta 20 meses de crianza (30 en el caso del gran reserva).

El proceso de elaboración es completamente artesanal, llevado a cabo por las manos de estos dos amigos que han añadido algo más a la lista de cosas que les unen: sus espumosos.

Se conocen prácticamente desde que nacieron y han estado presentes en los momentos más importantes de sus vidas. Ahora, a sus 39 años, un nuevo proyecto les ha unido. Ambos tienen su trabajo habitual, Jesús se dedica a la construcción y vive en La Portellada y Jordi reside en Cataluña y trabaja en el sector del automóvil.

Pero Fórnoles es su pueblo, donde nacieron sus abuelos y donde se conocieron hace tanto que ni lo recuerdan. Por eso, este proyecto es algo más que un negocio. “Sacarlo adelante en nuestro pueblo lo hace todavía más ilusionante”, reconoce Jesús, que sueña con que sus botellas se den a conocer, con el nombre de Fórnoles por bandera.

Para ello habrá que esperar al menos al mes de octubre, con permiso de la pandemia. Mientras tanto, sus elaboraciones se encuentran en pleno proceso de crianza en la bodega. Unas instalaciones que ellos mismos, especialmente Jesús, que es albañil, han habilitado para este fin. “Era un antiguo pajar de mi familia que se iba a caer. Decidí acondicionarlo para que se mantuviera en pie y conforme la idea de los vinos fue cogiendo forma, lo convertí en una bodega”, explica.

En la parte superior se encuentra la zona de cata y de embotellado y abajo, en el sótano, están las cubas. “La clave del éxito de nuestras elaboraciones es que la bodega está bajo tierra y la orientación es norte. Esto hace que la temperatura sea prácticamente la misma durante todo el año, ni baja mucho en invierno ni sube en verano”, asegura. Para conseguir que prácticamente toda la superficie de la bodega estuviera bajo tierra, durante las obras, fue necesario rebajar a mano más de un metro y medio de tierra.

Una primera remesa de 5.000 botellas

Como primera toma de contacto, para la primera remesa de comercialización, que en las variedades reserva se espera esté lista para otoño de este año, se han embotellado 5.000 botellas, 4.000 de ellas de vino espumoso blanco (mil de ellas, gran reserva) y 1.000 de rosado.

Los nombres que han dado a las variedades también están relacionados con el pueblo, siendo cada uno de ellos, Coveta, Fornet y Gatell, una partida del término municipal de Fórnoles donde las familias de Jesús y de Jordi tienen fincas.

El Coveta es un reserva blanco elaborado con uva macabeo, xarel·lo, parellada y chardonnay. Su crianza es a baja temperatura y las botellas reposan en rima durante un mínimo de 18 meses para su fermentación.

El vino rosado de la bodega Bayod Borrás es el Fornet, por la finca que el tío Mario tenía en este paraje de Fórnoles. Rodeada de almendros, el color de su flor en primavera sirvió de inspiración para dar nombre a este espumoso cien por cien pinot noir de 18 meses de crianza.

El gran reserva es el Gatell, un vino blanco espumoso elaborado con las mismas variedades de uva que el Coveta pero, en este caso, con crianza a baja temperatura durante un mínimo 30 meses. Para catarlo habrá que esperar hasta octubre de 2022.

Con esta carta de presentación, la bodega de Jesús y Jordi tiene varios planes para ir promocionando su negocio. Siempre con la vista puesta en la evolución de la pandemia, la idea es poder empezar a ofrecer catas y otras actividades combinadas al aire libre en Semana Santa o verano.

En cuanto a la distribución de sus botellas, esperan que gran parte de ellas sean absorbidas por la hostelería. “Desde que se enteraron de que íbamos a comercializar vinos espumosos elaborados aquí, muchos establecimientos del Matarraña nos han dicho que los querrán ofrecer en su carta”, asegura Jesús.

Y es que su fama ha llegado casi antes que su producto. De hecho, cuando se dedicaban a la elaboración de forma amateur ya fueron reclamados como pregoneros de una localidad catalana.

Con incertidumbre y tras una fuerte inversión inicial, Jesús y Jordi esperan con ilusión a que sus botellas salgan al mercado y obtengan el reconocimiento que merecen. Parte de este éxito se lo deberán al abuelo de Jordi, Jesús Bayod. Emigrado a Cataluña desde joven, se dedicó a la elaboración de cava y él fue quien les pasó la receta original y les animó a lanzarse en esta aventura. Con dichas pautas, Bayod y Borrás, guiados por sus paladares y por su formación prácticamente autodidacta han puesto su toque para que los primeros vinos espumosos elaborados en la provincia de Teruel sean ya una realidad.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.