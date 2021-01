Faltar al trabajo por la nieve: lo que dice el Estatuto de Trabajadores

En una situación anómala como la que se vive actualmente en buena parte de España, uno de los temas más delicados es el problema de acceso al puesto de trabajo y las consecuencias derivadas de tal hecho. En los casos flagrantes de incomunicación no ha lugar a sanciones, por ejemplo, pero toda la operatividad se regula por el Estatuto de los Trabajadores.

¿Puede ser sancionado un empleado que no puede llegar a su trabajo?

La empresa no puede sancionar a un trabajador que literalmente no pueda acudir a su puesto de trabajo. Otra cosa es la picaresca: el artículo 47 de ese Estatuto contempla la suspensión temporal del contrato de trabajo si no hay causa justificada de la ausencia. La empresa también puede paralizar su actividad mientras duren los efectos de la anomalía, si considera que existe un riesgo evidente para su plantilla en el desplazamiento. Otra cosa es que luego se tengan que recuperar esas horas perdidas, una posibilidad que entraría en el contexto del convenio colectivo de cada firma.

La otra opción, que ya se ha popularizado debido a los meses más estrictos de aislamiento por la covid-19, es el teletrabajo en los casos en que éste sea posible, sin merma del rendimiento del trabajador. No obstante, si la empresa quiere obligar a la presencialidad a pesar de las circunstancias excepcionales, el trabajador puede negarse; para eso está la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que en su artículo 21 dice claramente que el riesgo grave e inminente es una causa justificada para no acudir al centro de trabajo. En el caso actual, debe estar claro y demostrado que el tránsito entre la residencia del trabajador y su puesto de trabajo conlleva un riesgo claro para la integridad física del mismo, algo que ya podía alegarse con la covid-19 en el caso de permanencia en habitáculo cerrado con otras personas sin las medidas de prevención necesarias.

