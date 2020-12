España será el país donde el 'brexit' tenga un mayor impacto de toda la eurozona

El mismo día que el Gobierno de Reino Unido aseguró que la negociación con la Unión Europea (UE) para alcanzar un acuerdo 'postbrexit' está en un punto "muy difícil", el Banco de España publicó un informe en el que asegura que el país británico sufrirá un impacto mayor que el del conjunto de la Unión independientemente de la modalidad en la que finalmente se materialice su salida el próximo 1 de enero.

Según los cálculos del organismo, el efecto negativo en la economía británica variará entre el 1,5% y el 3% de su PIB para 2022 si las relaciones se pasaran a regir por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por falta de entendimiento, frente al 0,4% estimado en el peor de los casos para la UE.

Pero el supervisor advierte de que dentro de la Unión Europea los impactos serán muy heterogéneos en función de la diferente exposición comercial de cada país frente a Reino Unido, y señala a España como el mayor perjudicado de esta situación. En el informe asegura que nuestro país cuenta con una exposición "notablemente superior" a la de otras grandes economías de la eurozona, en términos tanto comerciales como financieros.

A ello se suma la actual crisis sanitaria, que limita el margen de maniobra de las políticas económicas que podrían tomar ambos países para acomodar los costes de transición hacia una nueva relación económica, cualquiera que sea su forma definitiva, explica el Banco de España.

Y ya no es descabellado que se dé el escenario más adverso. Desde el pasado 31 de enero, Reino Unido salió formalmente de la UE, ya no es un estado miembro. Durante estos meses se ha garantizado un periodo transitorio con libre circulación de mercancías y personas que durará hasta el 31 de diciembre y que no será prorrogado por expreso deseo de los británicos. Así que aunque la negociación se apurará hasta el último momento, una salida abrupta de la UE supondría un gran varapalo para la economía española.

Y es que las exportaciones españolas de bienes y servicios a Reino Unido supusieron el 9,6% del total en 2019, equivalentes el 3,4% del PIB, un porcentaje inferior a la media del euro, pero mayor al de Alemania, Francia o Italia. Sobre todo influye el importante peso del turismo británico en nuestro país, ya que Reino Unido es el principal mercado emisor -a excepción de este año en el que el coronavirus lo ha alterado todo-. En 2019, uno de cada cinco turistas que llegaron a España era británico (21%) y el 19% del gasto total de los que visitaron nuestro país lo aportaron ellos.

Compradores de viviendas

Así, en los últimos años ha ido aumentando el peso de las exportaciones turísticas españolas, que suponen cerca de un 1,2% del PIB. Entre 2015 y 2019 subió cerca de 0,2 puntos porcentuales, siendo el principal responsable del aumento de la exposición comercial de España a la economía británica.

Pero más allá del turismo, Reino Unido es el quinto socio comercial más importante de España, por detrás eso sí de Francia, Alemania, Italia y Portugal. Hasta hace unos años se situaba más arriba en la tabla, ya que había más empresas españolas que exportaban a las islas británicas y el sector de la automoción funcionaba mejor. Pero en este momento, el agroalimentario, junto a bebidas, tabaco y bienes industriales intermedios son las partidas que más intercambio hace España con ellos.

A todo ello se suma que los británicos siguen siendo los principales compradores extranjeros de vivienda en España, fundamentalmente en el litoral mediterráneo y en las islas, y eso que después del referéndum del 'brexit' la actividad se frenó bastante. Los residentes británicos firmaron en 2019 el 14% de las compraventas de inmuebles realizadas por extranjeros, el 2% del total si se incluye también a los españoles.