Aragón, a la cola en ayudas para alumnos Erasmus: "Estamos viviendo en el mismo sitio y recibimos menos"

La misma experiencia, pero con distintas condiciones. Hasta 700 euros al mes puede haber de diferencia en becas Erasmus entre comunidades autónomas. Un alumno zaragozano que viaja a Dinamarca puede llegar a recibir un máximo de 550 euros al mes durante 7 meses, mientras que uno canario alcanza los 1.070 euros durante 9 meses y uno andaluz 950 euros en el mismo periodo de tiempo.

Aunque las condiciones de las islas Canarias son excepcionales por ser una región ultraperiférica de la Unión Europea, lo cierto es que las diferencias entre comunidades peninsulares son también notables. Aragón se encuentra a la cola junto con Murcia, Navarra o Asturias y tras ellas, Madrid y Castilla La Mancha, que no destinan dinero a este programa.

“Queremos que se armonicen al alta las becas que reciben los alumnos por parte de las autonomías. Andalucía, con un PIB por habitante menor que Aragón, destina más fondos. Las comunidades podrían tomar de referencia el sistema andaluz, adaptarlo e implementarlo”, sostiene Juan Rayón, presidente de ESN España. Los estudiantes perciben una subvención europea que oscila entre los 200 y los 300 euros y que depende del coste de vida entre los países de origen y destino. Dinamarca, Reino Unido o Suecia son los países con mayor financiación, mientras que Polonia, Rumanía o República Checa los que menos. En el medio, con 250 euros, se encuentran países como Portugal, Francia, Alemania o Italia. “Todo el mundo sabe que las ayudas erasmus son bajas y por ello pueden resultar excluyentes para muchos estudiantes. Sin embargo, podemos pedir más fondos a los gobiernos autonómicos y al central para que apoyen este proyecto”, explica.

La inversión española en este Erasmus+ ha caído de manera significativa en los últimos diez años: los alumnos han aumentado en casi un 55% y la inversión se ha reducido un 42%, según un estudio de la ESN, la asociación nacional referencia en el ámbito de la movilidad y educación internacional.

Más de 50.000 españoles apuestan por salir al extranjero a vivir un cuatrimestre o un año de Erasmus -este año ha descendido a la mitad por la pandemia-. Italia, Reino Unido y Alemania son los destinos favoritos para los jóvenes. Además, España lleva siendo 20 años seguidos el país líder en recepción de estudiantes, siendo de Italia, Francia y Alemania los países de donde más alumnado viene.

"Siendo que es el mismo Erasmus, no entiendo que yo reciba menos dinero por ser de Aragón"

Javier Amez y Belén Cansado, en República Checa. HA

La zaragozana Belén Cansado estudia Magisterio en el campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza y ahora se encuentra en Pilsen (República Checa) de Erasmus. La joven de 22 años tan solo recibe 200 euros al mes, que corresponden a la ayuda europea. El Gobierno de Aragón destina cada año un fondo de 275.000 euros para alumnos que estudian en el extranjero, pero a Belén no le han aprobado esta cuantía.

Su amigo, Javier Amez, de Sevilla, obtiene 100 euros más al mes por la beca que perciben todos los estudiantes Erasmus de esta comunidad. “Siendo que es el mismo Erasmus no entiendo que yo reciba menos dinero por ser de Aragón”, sostiene la joven, mientras que el sevillano asegura que no es “justo” y que muchas veces tienen que vivir “en lugares insalubres”. Según la ESN, "sin lugar a dudas, Andalucía tiene el mejor modelo de cofinanciación autonómica de España y el modelo a seguir por el resto de comunidades autónomas".

Con la pandemia, los planes para los estudiantes que están en la República Checa son muy limitados. Los únicos establecimientos que están abiertos son los que venden alimentos, aunque sí que pueden viajar dentro de las fronteras del país.

"A un amigo canario la beca le da hasta para ahorrar"

Itziar Gutiérrez y Pilar Jiménez, en Poznan, Polonia. HA

Itziar Gutiérrez está disfrutando de la experiencia Erasmus en Poznan, en Polonia. La estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de Zaragoza recibe tan solo los 200 euros de la ayuda europea. "No es justo que cada uno cobre una cosa. A un amigo canario el dinero de la beca le da hasta para ahorrar. Estamos viviendo en el mismo sitio y los aragoneses recibimos menos. Al final si tienes más dinero puedes hacer más cosas", señala la joven.

Su amiga y compañera andaluza de residencia Pilar Jiménez percibe el doble que ella al mes, 400 euros. "Yo tengo más ayudas de Andalucía por mi situación familiar", admite la estudiante.

Cuando Itziar y Pilar llegaron a Polonia, la mascarilla no era obligatoria, ahora sí que lo es. La mayoría de establecimientos están cerrados y solo la hostelería puede abrir para 'take away'.

"Lo que más importa es el tipo de renta y no dónde vivas”

Adair Herranz, Jordi Andres y Sara Rodríguez, en la puerta de su casa de Lisboa. HA

La excepción que justifica la regla. Sara Rodríguez tiene 20 años y estudia periodismo en la Universidad de Zaragoza. Este año está disfrutando de la experiencia Eramus+ en Lisboa. La zaragozana comparte piso con otros cinco estudiantes de Madrid y de Valencia y ahora están todos confinados tras el positivo de uno de ellos. La zaragozana puede vivir con el dinero que recibe ya que es beneficiaria de tres fondos y está a la espera de que le concedan el cuarto. En concreto, obtiene 250 euros de la Beca Eramus+, 200 euros de la del Ministerio de Educación, 150 euros -paga única- del Santander y ahora está a la espera de la del Gobierno de Aragón, de otros 250 euros. “No es justo que percibamos distinto dinero por ser de diferentes comunidades. Lo que más importa es el tipo de renta y no dónde vivas”, sostiene la joven.

En el mismo piso vive el valenciano Jordi Andrés, de 22 años, y estudiante de Química en la Universidad de Valencia. Él obtiene menos dinero que Sara, a pesar de que su Comunidad destina una partida de más del doble a estas ayudas, 600.000 euros. “Yo no recibo la beca de la Comunidad Valencia por patrimonio y renta”, sostiene. El joven solo tiene para pagar el alquiler con el dinero que recibe de Europa . En la puerta de al lado reside Adair Herranz, de Madrid. Su comunidad autónoma, es, junto con Castilla La Mancha, la única que no destina fondos europeos para alumnos Erasmus. Por suerte, la joven recibe tres subvenciones: la europea, la del Ministerio y la del Banco Santander.

En Portugal, los bares cierran a las 11 y desde este lunes no está permitido desplazarse por las diferentes regiones.