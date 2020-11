Emprendedores en pandemia: Nace el primer club de 'e-sports' de Zaragoza

A Nicolás Ferro, de 25 años, le rondaba la idea de crear una empresa ligada al mundo de los 'e-sports', competiciones de videojuegos, desde que estudiaba Derecho en la Universidad de Zaragoza. Como aficionado, veía que el negocio en torno al juego virtual de equipos deportivos movía muchos aficionados. Siguió su formación con un master relacionado con el Derecho deportivo, con varios módulos específicos de 'e-sports'.

"Es un mundo que está en auge, en los últimos cuatro años se ha cuadruplicado la facturación", afirma. En España habría 2,5 millones de seguidores. Algunas grandes operadoras de telecomunicaciones han visto el potencial y cuentan con sus propios equipos.

El sector funciona como el mundo del deporte tradicional, con torneos, equipos, jugadores, ligas, patrocinadores, espectadores, etc. Pero todo ello gira en torno a deportistas a los mandos de una consola de videojuegos, retransmisiones por 'streaming' y eventos puntuales. Cada juego tiene su competición, bien sea de deporte (FIFA o NBA) o no (Call of Duty, Fornite...)

La pandemia de covid, con la suspensión de ligas deportivas como la de fútbol o baloncesto, le hizo reafirmarse en ver una oportunidad en el sector virtual y fue gestando su proyecto durante el confinamiento. "Veía que todos los deportes tradicionales se paraban y los únicos que seguían su curso eran los 'e-sports' y con audiencias mayores", recuerda.

La inicial de Zaragoza y vocación internacional

Así nació Zeta Esports Group, dedicada a la creación, desarrollo, gestión y explotación de equipos y actividades relacionadas con los 'e-sports'. Su primer paso será a través del equipo Zeta Gaming, para participar en la competición que gira en torno al videojuego de fútbol FIFA, en el que se enfrentan los mismos equipos que en la liga profesional del mismo nombre, pero sin pisar el césped. "Como club tenemos dos jugadores que los ofreceremos a nivel nacional a los clubes de fútbol para que jueguen, y a nivel internacional jugamos nosotros", explica.

El nombre incluye un guiño a Zaragoza en su primera palabra ya que busca representar a la capital aragonesa dentro de la industria, aunque con vocación internacional. Se ha constituido hace dos semanas y estos días lleva a cabo el lanzamiento en redes sociales, apoyándose en jugadores e 'influencers'.

En su plan de negocio incluyen que sus ingresos lleguen también por patrocinios, la venta de 'merchandising', retransmisiones de los eventos, otros organizados por el club y los premios obtenidos en las competiciones.

Financiación de familia y amigos

Reconoce que para la financiación inicial se ha apoyado en su entorno de 'family & friends'. "Mi padre tiene 20 años de experiencia en el mundo empresarial y mi hermano está en el mundo del marketing y la publicidad, que es muy importante dentro de los 'e-sports'", explica. Como a otros emprendedores, la búsqueda de inversores confiesa que ha sido complicada tanto por ser joven y no contar con experiencia en el mundo de la empresa, como, en su caso, porque muchas veces sus interlocutores no sabían qué eran los deportes electrónicos. "Yo iba a vender mi proyecto, les comentaba la idea y me decían si era sobre gente que jugaba a la 'play'. Y cuando pasada esa barrera me decían: '¿pero tú cuántos años tienes? Ha sido complicado", reconoce.

Ahora ya están en marcha, desde el espacio de coworking de Hiberus Ecosystem, y entre su equipo en la empresa cuenta con Nacho Ortíz de Zárate, que ya había dado los primeros pasos en el sector con Zerozone; Roberto Lorén, 'community manager', y el músico zaragozano Kase O como uno de los primeros embajadores de marca. "Una comunidad muy relacionada con los 'e-sports' son las batallas de gallos del rap", explica.

En las siguientes fases del proyecto tienen pensado abrir Zeta Academy, que sirva como cantera de jugadores o 'gamers'. "Hay academias, hay clubes que tienen sus canteras, pero el modelo de negocio que vamos a seguir no es únicamente tener un equipo B sino tener programas formativos y educar a nuestros futuros chicos en la competición", e incluso a los padres, planea. "Muchas veces están jugando a los videojuegos y lo ven como una pérdida de tiempo y no lo es. Si lo orientas a la educación y la formación, no lo es", asegura. Otra de sus actividades futuras sería la organización de eventos a través de Zeta Experience.

