Ryanair rebaja hasta el 40%, sin negociar, el sueldo de 2.000 empleados españoles

Ryanair está remitiendo a cada uno de sus casi 2.000 empleados en España –incluyendo tripulación y pilotos– un comunicado informando de una reducción del 10% del salario durante cinco años y un nuevo contrato de trabajo.

Según publica Infolibre, esta decisión es unilateral y, como denuncian todos los afectados consultados, el recorte salarial no es del 10%, sino que asciende al 35% o 40% de lo que cobra de media un trabajador según cifran los sindicatos con representación (USO, SICTPLA, SEPLA). "El 10% es el salario básico de los tripulantes de cabina", explica Lydia Arasanz, delegada de USO. "Pero luego hay que sumar más cosas: un extra en el salario mensual en función de las horas de vuelo. Como la mayoría de los vuelos no despega por la pandemia del coronavirus, un empleado que volaba entre 80 y 90 horas al mes pues sufre una merma importante. Y más: el bonus de ventas durante el vuelo. Hay menos vuelos y nos dejan vender menos productos".

"Y luego otro plus que desaparece", continúa Arasanz, "un extra que se llama 'productivity bonus': dos veces al año recibes 150 euros mensuales siempre y cuando no faltes injustificadamente al trabajo. Si un día no vas a trabajar porque te has dormido o porque has salido de fiesta, se te retira uno de ellos. Si caes enfermo pero lo justificas debidamente, este plus se mantiene. Esto se nos ha retirado para siempre", denuncia. "La rebaja salarial de un trabajador en Ryanair puede ir más allá del 40% del salario".

En el comunicado a los trabajadores informando del recorte salarial, la dirección asegura haber asumido "importantes esfuerzos para implicarse y llegar a un acuerdo", incluso "ofreciendo un acuerdo en los mismos términos acordados con la mayoría de sus compañeros en otros países". "A pesar de estos importantes esfuerzos por parte de la compañía", destaca la nota interna, "el proceso concluyó sin acuerdo". Para justificar la rebaja, Ryanair alude al hundimiento de la actividad por la pandemia y a causas económicas, productivas y organizativas.

Una persona presente en la negociación en Irlanda aporta su versión: "Se enrocaron en que las reuniones debían ser en inglés. A pesar de que lo hablamos todos, nos negamos basándonos en la legislación laboral española. Después les llevamos a juicio y estamos en espera. Y ahora la empresa airea que ha tomado la decisión porque los sindicatos les hemos denunciado".