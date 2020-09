Emprender sobre dos ruedas en Utebo

Domingo Motos tiene 25 años y hace dos se decidió a emprender para hacer por su cuenta lo que empezó haciendo para otros. Electricista de formación, en su primer empleo, con 16 años, trabajó con un amigo de repartidor de comida en Utebo, donde reside. "Estuvimos trabajando en un restaurante que añadió el servicio a domicilio", explica. Este es uno de los establecimientos que ahora se han unido a su servicio de reparto de comida, Atutimbre.com, que trabaja con una veintena de restaurantes de su municipio y de Casetas, Garrapinillos y Monzalbarba.

En sus comienzos, el reparto "lo hacía mi compañero con el coche y no teníamos ni garaje", recuerda. Poco a poco fueron ganando clientes y compraron la primera moto. "Ahora tenemos seis motos y dos garajes", apunta.

En la pandemia

Él continúa al frente como autónomo y tiene en plantilla a seis repartidores, algunos casi desde el principio, cuyo trabajo se concentra en las cenas. Las entregas se hacen con motos de baja cilindrada para cubrir las distancias por carretera entre los municipios con los que trabaja. No se plantea, de momento, utilizar bicicletas como las grandes plataformas de reparto como Glovo o Deliveroo, que se mueven por el centro de las ciudades.

Durante el estado de alarma por la pandemia de covid-19 siguieron trabajando, aunque no notaron grandes cambios en la demanda y así han continuado después. "Hay gente que pide más por no salir, pero hay otros que no piden por no tener contacto con nadie, como pasaba en el confinamiento", reconoce. Han tenido algún caso de personas que no quieren ni coger la tarjeta de fidelización que entregan con el primer pedido, aunque sirva para obtener el décimo gratis. A raíz de la crisis sanitaria, algunos clientes también prefieren que les dejen el pedido en el ascensor.

Afirma que sus repartidores van protegidos, mantienen la distancia de seguridad, usan mascarilla y geles. Los pedidos pueden hacerse y abonarse a través de la web. El boca a boca y las redes sociales han sido su forma de acercarse a los potenciales clientes del entorno, entre los que asegura que hay muchos jóvenes pero también personas "de todas las edades".

Motos es consciente de que la situación actual con la crisis económica que ha traído la pandemia de covid no permite hacer muchas previsiones, pero es optimista. Ello pese a que el colectivo de autónomos es uno de los más perjudicados y desde el sector se calcula que el 40% podría verse obligado a bajar la persiana por la caída de la actividad.

En su caso, en estos dos primeros años todavía no ha llegado a obtener beneficios, pero ha conseguido mantenerse y "reinvertir". "Es un negocio al alza por los tiempos que corren", afirma, ante el aumento de personas que se quedan en casa pero recurren a la comida a domicilio. Como objetivo se ha marcado "crecer más en la zona y hacernos marca".

