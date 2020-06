La aragonesa Cefa, entre los mejores proveedores de PSA

La empresa aragonesa Celulosa Fabril (Cefa) se ha hecho con uno de los ocho galardones que el grupo francés PSA concede entre sus mejores proveedores en todo el mundo. Histórico fabricante de componentes para la planta de Opel España en Figueruelas, que desde agosto de 2017 forma parte de la multinacional francesa,r, Cefa ha conseguido que la casa matriz de la factoría zaragozana reconozca su buen hacer como ocurrió en varias ocasiones durante los años que Opel formó parte de la estadounidense General Motors.

PSA anunció el pasado miércoles la concesión de ocho premios a la industria auxiliar que trabaja para sus fábricas en países de todo el mundo, de los que solo uno correspondió a una empresa española, el de Cefa. Esta fue merecedora del ‘Programme Management Award’, que reconoce «su desempeño en lo relacionado con la calidad de su producto, su control de costes, la gestión del proyecto, el éxito en el lanzamiento y su especialización técnica».

Jorge Blanchard, director general de Cefa, expresó su satisfacción por un premio que –apuntó– les fue con concedido por el éxito del «atípico» lanzamiento del nuevo Corsa, un modelo para el que Opel tuvo un proyecto inicial que fue modificado tras la compra por PSA, que decidió que el utilitario se fabricara con su propia plataforma. «La fecha para lanzar el nuevo coche, que tenía que cumplir con nueva normativa medioambiental, no se retrasó y al final todo salió en tiempo récord», apuntó. «También hubo más exigencias al contar este modelo con una versión eléctrica», añadió.

Cefa fabrica para el Corsa los salpicaderos y los paneles para las puertas. La empresa no trabajaba para PSA hasta la compra de Opel, pero ha sido bien recibida en el panel de proveedores del grupo francés, como demuestra la concesión de este premio. "Esto no nos hará relajarnos, ahora lo obligado es consolidarnos como proveedor del grupo", señaló Jorge Blanchard. La firma aragonesa produce también componentes para los dos SUV o 'todocaminos' que se ensamblan en la factoría de Figueruelas, el Crossland X y el Citroën C3 Aircross.

Las otras empresas de la industria auxiliar galardonadas por PSA fueron Garrett, Fuyao and Eberspächer, Ekimetrics, Misfat and LPR, CBWEE and EDF, Cap Gemini and Atos y Michelin. Al anunciar los premios, el presidente ejecutivo de PSA, Carlos Tavares, señaló que la crisis generada por la covid-19 «debe servir para reforzar los lazos con nuestros proveedores y hacer que la industria del automóvil sea más verde, más sólida y más innovadora".