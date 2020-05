El comercio avisa: prohibir las rebajas pone en peligro casi 200.000 empleos

Tras la discordia suscitada por la orden publicada el pasado sábado en el BOE en la que se prohíben las promociones comerciales en los comercios que vayan abriendo sus puertas al público, la patronal de la industria textil (Acotex) advirtió al Ministerio de Sanidad de que si no rectifica su postura sobre las rebajas se pondrán en peligro más de 17.600 puntos de venta y 198.800 puestos de trabajo.

Y eso que la patronal se había quedado satisfecha por la respuesta que este miércoles le dio el Ministerio de Industria y Comercio, al aclararles que la norma en el BOE solo hacía referencia a la prohibición de aglomeraciones, pero si se podía controlar el distanciamiento entre clientes, estaban permitidas. Sin embargo, a última hora de la tarde el ministro de Sanidad, Salvador Illa, confirmaba en rueda de prensa que "las rebajas no están permitidas" por ser un foco de aglomeraciones, zanjando la discusión.

Sin embargo, el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola, recuerda que las restricciones de capacidad y el control de aforo al 30% impuesto a los establecimientos supondrá que no se produzcan esas aglomeraciones. "La mejor medida para garantizarlo es la distancia entre clientes, que debe ser de 2 metros", por lo que la cuestión de que haya o no rebajas sería secundaria en cuanto a las aglomeraciones.

Por ello, consideran que su supervivencia pasa por darle libertad al comercio para hacer sus promociones y poder darle salida a cientos de productos que no han podido venderse durante casi dos meses de confinamiento y tiendas físicas cerradas. "Si no se le da salida al 'stock', muchos comercios no podrán volver a abrir sus puertas", señala Zamácola.

Desde la patronal recuerdan que las previsiones es que las ventas totales del año se desplomen un 50% respecto a las de 2019. Este mes de mayo, cuando los primeros locales han comenzado a subir la persiana, se prevé que se facture un 70% menos. En las ventas por internet sí se podrán incluir promociones en los precios, pero Zamácola destaca que éstas suponen solo entre un 10% y un 12% del total de la facturación.

"Inseguridad jurídica" para los comerciantes

Además, las "contradicciones" en el Gobierno sobre este asunto ha sido criticado por la Confederación Española del Comercio (CEC), que en un comunicado exigen una "rectificación inmediata" porque la diferencia de criterio entre el Ministerio de Sanidad y el de Comercio conlleva una "grave inseguridad jurídica" para el sector.

Los comerciantes consideran un "despropósito" la disposición del BOE sin que antes se haya consultado al sector de una medida "de esta envergadura": "El daño que produciría a todo el comercio es terrible. Sería una auténtica barbaridad", advierten.

Al igual que la patronal Acotex, la CEC critica el "desconocimiento y la falta de diálogo del Gobierno, que ningunea sistemáticamente" a los 3,2 millones de trabajadores que emplea el sector textil en España y que suma un millón de establecimientos y el 13% del PIB. Además, la confederación recuerda que las rebajas se rigen por la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, por lo que para realizar una modificación de este calibre sería necesario modificar la ley.

Y en cuanto a permitir las rebajas en el canal 'online', los comerciantes protestan porque esto puede generar una "disfunción de precios" con las tiendas físicas que deja "en clara desventaja competitiva" al pequeño comercio, que tiene una apuesta 'online' mucho más limitada que las grandes firmas internacionales que operan por internet. "No estamos en contra del comercio 'online', es más, muchos de los comercios físicos tienen su tienda 'online', pero sí exigimos jugar todos con las mismas reglas de juego y mismas oportunidades para dar salida al 'stock' acumulado en estos meses", señalan desde Acotex.

Por ello, exigen al Gobierno que permita que cada tienda actúe como considere "empresarialmente oportuno" en cuanto a su política de precios para dar salida a un 'stock' de seis meses.

Por parte de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), de la que forman parte El Corte Inglés, Carrefour o Ikea, cree que el debate es "innecesario" porque con las medidas establecidas por el Ejecutivo para la reapertura de las tiendas, de momento menores de 400 metros, no se pueden producir aglomeraciones.

