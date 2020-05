Alejandro Casanovas: "Es posible que muchas empresas aceleren ahora su migración a la nube"

Cómo se gestiona una empresa teletrabajando, obligado por la crisis del coronavirus?

Como emprendedor, estoy encontrando mayores y mejores espacios y oportunidades de reflexión para enfocar el medio y el largo plazo, centrándome en las oportunidades y no tanto en los riesgos, o en aquellos aspectos sobre los que no tengo capacidad de influencia. Simultáneamente, como directivo centrado en el día a día de la compañía tengo que mantener a todo el equipo cohesionado y alineado con nuestros objetivos en un nuevo contexto comunicativo. En Apser estamos aprovechando esta situación para dedicar un esfuerzo mayor a los proyectos de carácter interno, como integrar nuestras herramientas de gestión y estandarizar nuestros procesos de gestión.

¿Qué cambios han realizado para seguir siendo eficientes?

Afortunadamente, y debido a la naturaleza de nuestra actividad –servicios gestionados prestados a empresas basados en el ‘cloud computing’–, estamos obligados a mantener un estricto cumplimiento normativo en materia de gestión de la seguridad de la información y garantía de la continuidad de las actividades de nuestros clientes. Esto nos obliga desde hace tiempo a disponer de planes de contingencia actualizados y probados. Uno de los escenarios contemplados es garantizar la continuidad de nuestras operaciones en caso de que nuestros centros de trabajo no estuviesen operativos o accesibles.

¿Estaban nuestras empresas preparadas tecnológicamente para afrontar este reto?

La mayoría, por sí solas, no lo están. Pero para eso estamos nosotros: si todas fueran autosuficientes en materia de gestión de las tecnologías de la información Apser no existiría, no aportaríamos ningún valor añadido. Pero por encima de la cuestión tecnológica está la capacidad de afrontar este cambio tan abrupto por las organizaciones: cuando tienes que cerrar tus tiendas, plantear un ERTE o detener tus proyectos de mejora y crecimiento, el teletrabajo pasa a ser una preocupación de segundo orden.

¿Cómo les afecta esa situación en términos de negocio?

En colaboración con AWS (Amazon Web Services) habíamos planificado una serie de acciones para promocionar de nuestros servicios de ‘cloud computing basadas en la celebración de eventos presenciales en varias capitales del país. Ahora estamos replanteando esta cuestión. Por otro lado, nuestros clientes sufren y por tanto Apser también. En cuanto el negocio, en estas semanas de confinamiento hemos presentado algunas ofertas e incluso ganado algunass, pero tenemos que ser prudentes, ya que la economía es un ecosistema interrelacionado y a buen seguro que esta crisis nos va afectar.

¿Qué cambiará para Apser a partir de ahora?

Honestamente, cambiaremos muy poco. Siempre hemos gestionado el negocio al filo de la navaja y en crisis permanente. No ha habido lugar para la complacencia. Sufrimos y superamos la crisis de 2009 –que fue menos abrupta, pero se alargó más en el tiempo– y una expansión fallida de nuestro negocio de consultoría en EE. UU. y Latinoamérica entre 2010 y 2013. Sin embargo, es posible que muchas empresas aceleren ahora su migración a la nube como consecuencia de esta crisis. Y esto sería muy positivo para Apser.