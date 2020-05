Luis Barba: "Esta pandemia va a acelerar el negocio alrededor del concepto 'calidad del aire'"

¿Cómo se dirige una empresa como Evair, con sede en La Muela, con parte del equipo teletrabajando y otra parte en su puesto habitual?

Evair implementó, desde principios de marzo, el teletrabajo para todo el equipo no relacionado directamente con la producción, y en paralelo en fábrica se desplegaron todas las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades, acompañándolas con información y reuniones formativas. El teletrabajo exige responsabilidad, profesionalidad y disciplina. No se trata de estar todo el día conectado, ni de estar trabajando o contestando e-mails o llamadas a cualquier hora. Se debe ser disciplinado en el horario y en el espacio de la casa donde se trabaja, hay que saber cuándo ‘cerrar’ la puerta del despacho.

¿Qué cambios han hecho para adaptarse a esta situación?

Destacaría tres cambios. Uno relacionado con lo tecnológico, otro con los protocolos de comunicación y el último con el horario. En el primero, no me refiero a la preparación para el teletrabajo, que ya la teníamos, sino a la apertura realizada de accesos vía remoto a nuestros servidores y softwares para todo nuestro personal. El segundo, en definir pautas como quién lidera la reunión, agenda de temas, turno de palabra, etc. Se trataba de evitar colapsarnos con comunicaciones continuas entre distintos departamentos, evitar o reducir al mínimo los grupos de whatsappp, etc. El último es un cambio en el horario laboral, se ha implementado la jornada continua, mejor para conciliar.

Evair paró la actividad cuando se decretó la «hibernación» de la economía, pero luego volvió.

Desde la dirección de Evair se decidió parar pero podríamos haber seguido con nuestra actividad; nos enmarcamos dentro de las empresas de actividades esenciales y de exportación. Se decidió por dos motivos. El primero, por la seguridad de nuestros trabajadores y por secundar la medida de confinamiento (que es clave en la erradicación de esta pandemia), y la segunda porque la bolsa de horas (o ‘permiso retribuido recuperable’) nos proporciona flexibilidad productiva para adaptar nuestra capacidad a la demanda.

¿Qué afecciones tendrá esta crisis en el negocio de Evair?

Positiva y negativa. Nos estamos enfrentando a una crisis sanitaria global y por tanto la reacción lógica que esperamos es la del ‘efecto péndulo’… Intensa inversión en salud, e igualmente de forma global. Además, desde nuestro punto de vista sectorial, entendiendo por salud no sólo la inversión en hospitales o clínicas privadas, sino un concepto más global, el de la ‘calidad del aire’. Esto concepto me gusta explicarlo de la siguiente forma: al día una persona ingiere aproximadamente 1 kg de comida, bebe unos dos litros de agua, pero inhala alrededor de 20.000 litros de aire. Nuestra visión es que esta pandemia va a acelerar el negocio alrededor de este concepto y Evair estará presente. La parte negativa es que todo lo no relacionado con el sector sanitario-farmacéutico sufrirá una contracción que realmente es difícil de cuantificar. Se habla de caídas del PIB español de un 8% a un 15% pero hay desmembrar bien qué porcentaje será el turismo, la industria... y qué peso específico tiene tu actividad en cada uno de ellos.

¿Qué aprenderemos de esto?

En el aspecto humano valoraremos y saborearemos más los momentos con familia y amigos. En lo profesional, nos estamos demostrando que podemos optimizar mejor nuestros recursos.