Un tuit de Elon Musk reduce el valor de Tesla un 10% en una sola jornada

Las acciones de Tesla perdieron este viernes más de un 10% de su valor después de que su fundador y principal accionista individual, Elon Musk, dijese en Twitter que los títulos del fabricante de automóviles eléctricos estaban sobrevalorados.

Al cierre de los mercados en Nueva York, las acciones de Tesla perdieron 80,56 dólares, un 10,3% de su valor, y se situaron en 701,32 dólares.

Tesla stock price is too high imo — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

"El valor de las acciones de Tesla es demasiado alto, en mi modesta opinión", escribió Musk, de 48 años y que controla alrededor de un 20% de los títulos del fabricante. El tuit estuvo precedido y seguido de otros mensajes inusuales como: "Estoy vendiendo casi todas (mis) posesiones físicas. No poseeré una casa", o partes del himno nacional de Estados Unidos.

Comportamiento extravagante

En declaraciones al periódico 'The Wall Street Journal', Musk, que es conocido por su comportamiento extravagante y comentarios controvertidos, en ocasiones, insultantes, dijo que no estaba bromeando.

A pesar de la fuerte caída del viernes, las acciones de Tesla se han revalorizado un 70% en lo que va de año. El miércoles, Tesla informó de que tuvo unos beneficios netos de 16 millones de dólares en el primer trimestre del año, el tercer trimestre consecutivo con ganancias.

Durante la conferencia telefónica de los ejecutivos de Tesla con analistas y medios de comunicación para presentar los resultados, la actuación de Musk fue errática, especialmente cuando criticó las medidas de confinamiento puestas en marcha en Estados Unidos para ralentizar la propagación del nuevo coronavirus.

Musk calificó de "fascista" y "encarcelamiento forzado" la orden de confinamiento para los ciudadanos. "Solo tenemos dos plantas de automóviles, una en Shanghái (China) y una en Bay Area (Fremont) que es la que produce la mayoría de nuestros coches. La extensión del confinamiento o lo que deberíamos llamar el encarcelamiento forzado de la población en sus viviendas contra todos sus derechos constitucionales, y romper las libertades de las personas de forma horrible", indicó Musk.

"No es por lo que la gente vino a Estados Unidos o construyó este país. Es un escándalo. Creará mucho daño, no solo a Tesla sino a muchas compañías. Tesla lo superará pero muchas otras compañías no podrán. Todo lo que la gente ha construido durante toda su vida está siendo destruido", continuó el multimillonario nacido en Suráfrica.

No es la primera vez

"Creo que la gente va a estar muy enfadada con esto. Si alguien quiere estar en su casa, se le debería permitir estar en su casa. Pero decir que no pueden dejar sus casas, y que serán arrestados si lo hacen, eso es fascista", añadió Musk.

No es la primera vez que la actividad de Musk en Twitter le causa problemas. En 2018, Musk tuiteó que había asegurado el capital necesario para sacar de la bolsa a Tesla. Poco después reconoció que no era cierto y tras una investigación, las autoridades del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) multaron al empresario con 20 millones de dólares.

Musk también tuvo que dejar temporalmente la presidencia del consejo de administración de Tesla para evitar una demanda.