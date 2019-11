Elon Musk sorprende con el Tesla más polémico hasta la fecha: un 'pickup' retro y eléctrico con más de 800 km de autonomía

Tesla ha vuelto a dar la sorpresa con el estreno del Cybertruck, su primer 'pick-up' eléctrico que llegará con 804 kilómetros de autonomía -versión tope de gama- y un precio de partida de 39.900 dólares (36.098 euros).

Elon Musk, fundador de la compañía, ejerció de maestro de ceremonias de la presentación del modelo en Los Ángeles (Estados Unidos) y aseguró que "nadie esperaba la llegada del Cybertruck", un modelo con reminiscencias de películas como 'The Spy Who Loved Me' (La espía que me amó). También se asemeja a un vehículo militar.

Según el fabricante de vehículos eléctricos, el Cybertruck ya se puede encargar previo pago de una señal de 100 dólares (90 euros) y estará disponible con tres niveles de autonomía: 402, 482 y 804 kilómetros. Además, equipa una pantalla táctil de 17 pulgadas.

Los clientes que decidan completar la compra del Cybertruck deberán hacerlo a medida que se acerque el inicio de producción del modelo, a finales de 2021. Se espera que la fabricación de la variante trimotor con tracción integral comenzará un año más tarde.

Además, según la versión, también tendrá tres capacidades de remolque: 3.400, 4.535 y 6.350 kilogramos. Por su parte, la capacidad de carga trasera es de 2.831 litros. También puede acelerar de 0 a 100 kilómetros en 6,5 -single motor RWD-, 4,5 -dual motor AWD- y 2,9 -trimotor AWD- segundos.

Wall Street recela del nuevo 'pickup' de Tesla



Los inversores de Wall Street han recibido con recelo el nuevo 'pickup' presentado por Tesla, el Cybertruck, y es que las acciones de la compañía caen más de un 6% durante las primeras horas de la negociación.

Los títulos de la compañía liderada por Elon Musk abrieron la sesión con un valor de 340,2 dólares (308,4 euros) -un 4,12% menos respecto al cierre del día anterior- y, tras dos horas de negociación, se situaban en unos 333 dólares (301,8 euros).

Tesla ha dado la sorpresa con la presentación un vehículo con un diseño inusual y, de hecho, ha sido el propio Musk quien ha asegurado que "nadie esperaba la llegada del Cybertruck".

Durante la presentación del vehículo, Musk pidió al jefe de diseño de la compañía, Franz von Holzhausen, que lanzara una bola metálica contra los cristales "blindados" del Cybertruck para comprobar su resistencia.

Cuando una parada de bus resiste más que un vehículo blindado



¿Qué será más fuerte: el vidrio del nuevo vehículo blindado de Tesla o el vidrio de una parada de autobús en París? pic.twitter.com/BwBs5yxXFy — RT en Español (@ActualidadRT) November 24, 2019

Ante la sorpresa de este, las ventanillas cedieron, cuando minutos antes se mantuvieron intactos en otro test. "Oh, Dios mío. Tal vez eso fue un poco duro", señaló Musk.

El nuevo Tesla, objeto de burla en las redes

Este incidente y el diseño retro del curioso 'pick up' de Tesla generó un reguero de burlas en forma de memes y tuits en las redes sociales, y es que ya se sabe que los internautas tienen tanto ingenio como falta de misericordia ante este tipo de situaciones:

Cuando la troca de Tesla llegue a México. pic.twitter.com/gY18IsTGzy — Iron-Homie (@ironhoms) November 24, 2019

#adictosdigitales que les pareció el diseño de la cybertruck de #tesla ? Habrán bajado los gráficos para un mejor rendimiento ? 😁🤔 pic.twitter.com/X6RQ7N2tcs — DrogaDigital (@DrogaDigitalMx) November 24, 2019

El prototipo del nuevo Tesla ... es... es... pic.twitter.com/klNvHPDeIh — Jéssica Vázquez / 🐈 (@tobcnwithlove) November 24, 2019

El nuevo tesla parece una broma 😂 pero es real, los simpson lo hicieron de nuevo. pic.twitter.com/46cznpTvot — gerenciaexped@gmail.com (@gerenciaexped) November 24, 2019