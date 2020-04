El asesor laboral responde: "Si despide a sus trabajadores en un ERTE tendrá que devolver las cuotas exoneradas"

Son múltiples los cambios, ayudas y normas que han llegado y cambiado debido al estado de alarma que se ha declarado para frenar la pandemia del coronavirus. En paralelo, las dudas de los trabajadores, empresarios y autónomos crecen. El asesor laboral Javier Lázaro responderá a ellas a través de Heraldo.es, quienes estén interesados en plantearlas pueden enviarlas a participacion@heraldo.es. Lázaro es licenciado en Relaciones Industriales y en Ciencias del Trabajo, y titulado superior en Riesgos Laborales, ejerce como graduado social desde hace años. Ha publicado en diversas revistas especializadas y ha recibido múltiples galardones.

-Tengo un pequeño comercio, he hecho un erte, pero ahora hago cuentas y veo que va a ser inviable poder abrir de nuevo. ¿Puedo despedir a mis dos trabajadores? ¿Tengo que esperar seis meses y asumir las pérdidas de todo ese tiempo?

-Lamentablemente su problema va a ser el de muchas pymes, la presión y peticiones de mayores ayudas de diversas organizaciones y las próximas medidas que se anuncian quizás podrían aliviar su situación, si aun así usted llega a la conclusión de que su negocio no es viable, puede despedir a los trabajadores precisamente por esa causa como es el cese de la actividad, pero si no se modifica la legislación tendría que devolver las cuotas empresariales que le han sido exoneradas si su ERTE ha sido por fuerza mayor.

-Estoy en situación de ERTE y me han dado la baja por un motivo que no es coronavirus, ¿en qué situación me quedo?

-Usted sigue estando en el ERTE y lo único que ocurre es que durante la situación de incapacidad temporal, la prestación debe de cobrarla por ese concepto a través de la empresa, que habrá comunicado al SEPE, o este habrá verificado su situación, puesto que la prestación de desempleo no es compatible con la de ITE y prima el pago por este ultimo concepto, cuando esta situación finalice, usted estará en el ERTE a todos los efectos, o si este hubiera finalizado estaría como en cualquier otro periodo en la empresa pero percibiendo la prestación indicada.

-Soy un pequeño empresario y me planteo qué será de nosotros cuando digan que los comercios se pueden abrir y la gente no se atreva ni a comprar. ¿Y si mi tienda es muy pequeña y me obligan a limitar el aforo aún más? Quién se va a hacer cargo entonces de todas mis pérdidas?

-Comprendo su preocupación, y espero que las recomendaciones o peticiones que se elevan al Gobierno desde organizaciones como ATA , y otros planteamiento que pueden condicionar los denominados nuevos pactos de la Moncloa puedan introducir más ayudas que las actualmente están en vigor, esperemos que aunque a impulsos se consiga ofrecer a las empresas un verdadero plan de ayudas para el mantenimiento de los autónomos y del tejido empresarial.

-Cuando se declaró el estado de alerta me acogí a un ERTE, en esos momentos tenía varios empleados fijos y uno cuyo contrato concluía unos días más tarde del inicio del ERTE, ¿tengo que mantener a ese empleado durante seis meses más? ¿Qué opciones tengo?

-En primer lugar deberíamos saber si su ERTE es por causas derivadas de fuerza mayor, o por causas productivas, suponiendo que sea por el primer caso, usted debe tener en cuenta en primer lugar que si incluyó a este trabajador en el ERTE, le afecta el mantenimiento de plantilla durante seis meses salvo cese voluntario, despido procedente etc. , o de lo contrario debe proceder a la devolución de la exoneración de las cuotas empresariales, si no lo incluyó en el ERTE podría despedirlo a su vencimiento sin mayores consecuencias, si bien en cualquiera de los casos debe tener presente que a la fecha prevista del vencimiento del contrato de trabajo, debe adicionarle el mismo número de días que haya estado en situación de ERTE o del Estado de Alarma, porque se entiende que el contrato de trabajo ha estado interrumpido en aplicación de lo dispuesto en el R.D.L. 9/2020.