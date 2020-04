Seis de cada diez pymes sufre pérdidas de más del 75% por el coronavirus

Las pymes están sufriendo de manera muy directa el impacto de la crisis del coronavirus, hasta tal punto de que el 96% se ha visto afectada e incluso el 85,8% cree que, si se prolonga en el tiempo, está en riesgo su supervivencia, según se manifiesta en un estudio realizado por Cepyme. Es más, el 60% declara haber sufrido ya una pérdida de ingresos de entre el 75% y el 100% y un 15% situó el recorte entre un 50% y un 75%. Esta caída de facturación no se deriva tan sólo del cierre obligatorio decretado por el Gobierno (41%), sino que el mayor obstáculo para estos negocios son los efectos colaterales, como es la falta de la demanda (49%) o la imposibilidad de llevar a cabo la actividad (44%).

Así, el 22% de las pymes ha cesado su negocio de manera temporal, el 29% lo ha reducido, mientras un 3,5% ha tenido que cerrar y el 2% se ha declarado en concurso. No obstante, cabe destacar que la mayor parte de las empresas han tomado medidas para poder seguir funcionando adaptándose a esta situación con teletrabajo (46%), incrementando la protección a los trabajadores (29%) o reduciendo o modificando la distribución de jornadas (27%). Aún así, más de la mitad ha realizado un ERTE, de los que más del 50% han sido por fuerza mayor, mientras el 13% ya ha realizado despidos o prevé hacerlos.

Para hacer frente a este difícil momento, más de la mitad de las empresas ha solicitado financiación con un aval del Estado. Pero, de quienes ya lo han hecho, el 27% no ha obtenido financiación, al 16% le han pedido garantías adicionales y para el 40% la solicitud y la tramitación ha sido complicada.

Ante esta situación, las pymes urgen al Gobierno a poner en marcha nuevas medidas para paliar los efectos negativos de la crisis y ayudar a su pervivencia, ya que el 76% valora muy negativa o negativamente las que se han tomado hasta ahora. "Las medidas que han puesto hasta ahora encima de la mesa no han sido suficientes", aseguró Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, que abogó por flexibilizar los ERTE. En este sentido, exigió que no tengan una "fecha de caducidad según el calendario, sino que se adapten a la situación real de la empresa y sector" y se eliminen "obligaciones que jamás se podrán cumplir", como es la de mantener el empleo. A su juicio, si la empresa evoluciona bien, tendrá que ir progresivamente rescatando esos trabajadores para hacerlos propios de nuevo; "de lo contrario, la medida no tiene sentido alguno", precisó, manifestando su confianza en que pronto se alcance un acuerdo en este tema.

Recortes de plantilla

Otra de las peticiones que hacen el 81% de las empresas es suspender sus obligaciones fiscales y de cotizaciones para ganar liquidez y realizar el pago más adelante, el 75% quiere ayudas directas, el 71% solicita reducción de cotizaciones y el 66% un alivio de impuestos. Asimismo, las empresas demandan otras medidas como poner en marcha un plan de pago de proveedores (49%), flexibilizar los ERTE (44%) o ayudas para los arrendamientos (37%).

"Estas medidas ayudarían a las pymes a aguantar más tiempo durante este parón de actividad, ya que las actuaciones que están tomando las empresas en esta situación resultan preocupantes", advierten desde la patronal de las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, el barómetro indica que algunas de ellas han optado ya por impagos, ya sea a proveedores (20%) como de préstamos u obligaciones tributarias, lo que puede poner en riesgo el mantenimiento de la cadena de pagos influyendo en la pérdida de ingresos a su vez de otras empresas. De hecho, más del 70% cree que va a sufrir un incremento de morosidad.

Por ello, apenas el 39% prevé mantener el empleo actual dentro de 12 meses, mientras que la mitad de los consultados cree que la reducción de plantilla podría ser menor del 25%, el 15% prevé que el recorte podría alcanzar el 75% o incluso el 100% de la plantilla en algunos casos.