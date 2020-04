Rita Monreal: "La destrucción del empleo temporal ha anulado la selección y formación de personal"

¿Cómo se dirige una empresa como Verker, obligada por la crisis del coronavirus?

Se dirige de una forma muy difícil y complicada, Verker RRHH está preparado para muchas cosas, pero supongo que como el resto de empresas ‘tipo’ nosotros, pequeñas, jóvenes, aragonesas y con servicio para Aragón, no estábamos preparadas al 100% a nivel tecnológico para un teletrabajo real. Por lo que nos ha tocado correr y acelerar procesos para que todo salga a la perfección. Sumando esto a tener que teletrabajar y conciliar a la vez con un niño de 7 años correteando por casa, con actividades que mandan del colegio…

¿Qué cambios ha tenido que hacer en la organización para seguir funcionando?

Pues desde desviar todas las líneas de teléfono a un solo terminal, a crear un correo electrónico específico para esta etapa y así poder tener centralizado todo para que no sé extravíe ningún tipo de información. Contratar e invertir en nuevos procesos informáticos para poder hacer todo desde casa. Pero aun así, algún día toca acudir a las oficina, ya que, supongo como muchos, las casas nos están al 200% preparadas para ser una oficina: impresoras, escáner, fax…

¿En qué ha afectado más a la empresa esta crisis, con tantos expedientes de empleo y una gestión del personal tan complicada?

Son tiempos muy difíciles en general, pero te puedes imaginar cómo pueden ser para una ETT, ya que la destrucción del empleo temporal ha anulado la contratación de personal, la selección, y la formación casi de forma inmediata y absoluta. En Verker RRHH estamos en ‘shock’, afectadas desde el fatídico viernes 13, donde empezaron a llegar e-mails, todos con mensajes del tipo «anula la incorporación», «dejemos para después de esto el proceso de selección que tenemos abierto»... El mayor problema es la inactividad en general.

¿Cómo valora las medidas económicas del Gobierno para apoyar a las empresas?

Pues aunque están haciendo y sacando muchas cosas, a nivel ETT creo y siento qué estamos olvidadas, siento que estamos en vacío legal, y desde la patronal de ETT, Asempleo, se está luchando por que haya normas específicas para nosotros.

¿Estaban preparadas las empresas para afrontar una situación como ésta?

La respuesta es no, nadie estaba preparado para esto, y cuando digo nadie es nadie. Nuestra sociedad no está educada para no tocarse, para ir con mascarilla, para estar en casa, no tenemos esa cultura. A nosotros nos han enseñado a dar besos, a tocar en el brazo a nuestro vecino en el supermercado. Lo mismo pasa en las empresas: no estamos preparadas para teletrabajar, primero por inversión económica, segundo por cultura. Esto es como intentar instaurar una jornada de 4 días a la semana, pero tener que trabajar hasta los 67 años.

¿Qué aprenderemos de esto?

Pues si te digo la verdad, no lo sé, unos días soy optimista, otros más pesimista. Me gustaría que aprendiésemos más a valorar lo que tenemos, a cuidarnos más primero a nosotros mismos y luego a los que nos rodean, a valorar lo que realmente tiene sentido en la vida, un abrazo, un paseo, una llamada de teléfono y no tanto mensaje digital, aunque del mismo modo, esta situación creo que va generar miedo en la sociedad, temor, una especie de ‘racismo’.