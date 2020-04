Isabel Guedea: "No estábamos preparados ni tecnológica ni productivamente para una pandemia"

¿Cómo se dirige desde casa una empresa, obligada por la crisis del coronavirus?

Pues supongo que depende de la empresa. En mi caso tengo una parte de oficina técnica que trabaja desde su casa y hacemos reuniones semanales ‘online’, además de mantenernos en todo momento en contacto, gracias a distintas plataformas. La dificultad radica en gestionar a los que trabajan sobre el terreno, montando instalaciones solares. Las directrices se pueden dar a distancia, pero no se pueden realizar visitas o ejecutar instalaciones a distancia… Nosotros, desde el primer momento y atendiendo a la responsabilidad, desactivamos toda actividad que pudiera suponer un riesgo de contagio y aprovechamos el parón para realizar trabajos internos en la empresa, para lo que tuvimos que elaborar protocolos especiales de seguridad. En general está suponiendo un nuevo reto en cuanto gestión y forma de trabajo, algo que se consigue cuando todos remamos en una misma dirección.

¿Qué cambios ha tenido que hacer en la empresa para seguir funcionando de modo efectivo?

Flexibilizar horarios, habilitar toda la documentación ‘online’, reportar mucho más el trabajo realizado, videollamadas, hacer un esfuerzo extra en la comunicación que cara a cara no es necesario.

¿Cómo afecta esta situación al negocio de las empresas que trabajan en el campo de la energía?

En nuestro caso, que trabajamos con clientes finales y hacemos instalaciones de autoconsumo en el sector residencial e industrial, hay un parón importante tanto en la ejecución como en las peticiones y los suministros de materiales. Esperamos que tras el periodo de alarma se vuelva a la normalidad, ahora que por fin teníamos un marco para el autoconsumo favorable, gracias al RD 244/2019, para que las personas produzcan su energía de manera limpia y local.

¿Cree que estábamos preparados tecnológicamente para afrontar un escenario como este?

Claramente no estábamos preparados, si lo hubiéramos estado no estaría sufriendo tanto la sociedad. Las empresas y personas individuales están colaborando/trabajando gracias a la tecnología existente, pero en muchos sectores ha habido grandes problemas de suministros de EPIs, desinfectantes, respiradores, test rápidos… Si hubiéramos estado preparados, tanto tecnológicamente como productivamente para una pandemia, no estaríamos viendo esa carencia de materiales, ni esta tasa de mortalidad en España.

¿Cómo valora las medidas adoptadas por el Gobierno para sapoyar a las empresas?

Creo que el Gobierno ha hecho un esfuerzo en inyectar liquidez y respaldar a las empresas, aunque también creo que teníamos que haber reaccionado antes y más rápido y que como siempre las medidas para las pymes y autónomos tenían que haber sido mayores. Somos uno de los motores de España y al final siempre salimos los que más perjudicados.

¿Qué aprenderemos de esto?

No lo sé… Espero que mucho, nos gusta tropezar dos veces con la misma piedra…Pero espero que aprendamos que la Sanidad Pública es fundamental, que los cuidados tienen que ser la base de nuestra sociedad, que necesitamos un tejido tecnológico y productivo cercano, que invertir en I+D es invertir en un futuro mejor. Y también que la generosidad de las personas no tiene límite y que los dirigentes tienen que estar a la altura de la actual respuesta social.