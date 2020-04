José Mª Pontaque: "La recuperación va a ser mucho más lenta de lo esperado"

¿Cómo se dirige una empresa teletrabajando, obligado por la crisis del coronavirus?

En Miralbueno tenemos la suerte de tener un equipo humano que entiende la situación y todos nos hemos puesto a aportar lo que mejor sabemos. Hicimos desde el 9 de marzo un comité del coronavirus y cada día hacemos videollamada, donde vamos tomando las decisiones tanto de prevención-protección de los empleados como las estratégicas que la situación cambiante va requiriendo. César Postigo, el director financiero, está presencial en la empresa y él ejecuta las directrices que marcamos de manera consensuada. Este momento es una prueba importante de cómo gestionar algo imprevisto y cómo respondemos ante ello. Teletrabajo es una herramienta que utilizábamos más para el área comercial, pero ahora le estamos sacando el máximo provecho en otros departamentos de la empresa.

El grupo Miralbueno tiene distintas áreas de actividad. ¿Cuáles están en marcha y cuáles no?

Mantenemos la parte de exportación en los países que todavía están recibiendo mercancía, que son cada vez menos, y en nacional estamos solo operando para la parte de equipos de fumigación para su aplicación en desinfección de áreas, así como el suministro para las empresas del agro que necesitan los recambios o accesorios de las maquinas. Operamos con el 25% de la plantilla.

Su grupo participó en la FIMA de Zaragoza. ¿Qué logros consiguió ahí y cómo han cambiado las cosas desde entonces?

La última edición de FIMA fue para nosotros un paso adelante porque pudimos presentar en nuestra ciudad nuestro proyecto a nivel mundial con los valores de marca. Recibimos muchísimos reconocimientos y sobre todo muchos clientes internacionales, así como clientes de nacional con los que ya estamos haciendo negocios. La post-FIMA lo que nos ha cambiado es que prácticamente todos los acuerdos de negocios importantes y desarrollos con ‘partners’ se han quedado parados a la espera de que esta pandemia pase. Eso para nosotros es un freno importante tal y como habíamos comenzado el año, con acuerdos ya importantes que nos traían un crecimiento global por encima de los dos dígitos.

¿Cómo valora la actuación del Gobierno en materia económica durante esta crisis?

Lo primero que debería haber hecho el Gobierno es asegurar el empleo, garantizando la viabilidad de las compañías grandes, pymes y autónomos con medidas de cobertura en plazos lógicos que las empresas pudieran devolver. Eso habría dado tranquilidad económica y que la gente hubiéramos podido focalizarnos en salir cuanto antes de la pandemia. Todas las improvisaciones que están haciendo solo llevan a un nerviosismo social donde nadie sabemos exactamente lo que va a pasar ni de cómo esto se va a quedar después de que pase la pandemia.

¿Cree que esto será un paréntesis y que la actividad económica se retomará ahí donde se quedó?

Creo que la recuperación va a ser mucho más lenta de lo esperado y no me atrevo a dar datos porque la incertidumbre actual no nos deja tener información concreta. También cada empresa o negocio va a depender mucho de sus mercados, productos, canales de venta, etc. El consumo va a quedar muy tocado y las empresas más. También cambiarán otros aspectos, como las maneras de viajar.